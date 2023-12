Apple et Paramount sont en discussion préliminaire afin de regrouper leurs services vidéo respectifs. Une tendance de plus en plus courante dans le secteur du streaming.

Un secteur du streaming bousculé

Le marché du streaming a connu une croissance fulgurante en 2020, lorsque la pandémie a forcé des milliards de personnes à rester chez elles. La demande a logiquement baissé depuis, tandis que l’inflation des prix pousse les consommateurs à se montrer plus réfléchis avec leurs dépenses. Les acteurs du secteur cherchent donc à s’adapter.

Selon des informations exclusives du Wall Street Journal, Apple et Paramount étudient la possibilité de proposer une combinaison de Paramount+ et d’Apple TV+, qui coûterait moins cher que l’abonnement aux deux services séparément. Les discussions n’en sont qu’à leurs débuts, et la forme que pourrait prendre une offre groupée n’est pas claire pour le moment.

Les pourparlers entre les deux entreprises interviennent alors que la plupart des géants du divertissement sont confrontés à des pressions concurrentielles. Ces derniers mois, ils ont fortement augmenté leurs prix pour tenter de rentabiliser leurs activités de streaming, et ont également lancé des offres soutenues par la publicité.

Apple TV+ et Paramount+ ont chacun enregistré un taux de défection de plus de 7 % en octobre, soit un chiffre supérieur à la moyenne de 5,7 % pour l’ensemble du secteur.

De plus en plus d’offres regroupées

Dans ce contexte, le regroupement se présente comme une alternative prometteuse. La pratique est de plus en plus fréquente. Outre-Atlantique, Verizon prévoit par exemple de proposer les versions avec publicité de Max, de Netflix et de Warner Bros Discovery pour environ 10 dollars mensuels au lieu de 17 dollars.

En début de semaine, l’application de livraison Instacart annonçait la conclusion d’un partenariat avec Peacock de NBCUniversal, avec l’objectif de fournir le service de streaming sans frais supplémentaires à tous ses abonnés américains payants.

Différents types de regroupements émergent. Par exemple, lorsque Charter Communications a renouvelé son accord de distribution avec Disney en septembre, le géant de la télévision par câble a obtenu le droit de fournir un accès à Disney+ et ESPN+ à ses abonnés à la télévision payante, note le Wall Street Journal.

En France, les offres groupées sont également répandues. Il reste à déterminer si cette tendance prendra de l’ampleur au-delà des États-Unis, notamment avec les ajustements stratégiques opérés par les géants du streaming pour faire face aux nouveaux défis.