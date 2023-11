X, anciennement Twitter, devrait progressivement commencer à afficher de nouveau le titre des articles de presse dans les cartes de prévisualisation affichés en ligne à partir des URL de la plateforme. La nouvelle nous vient directement d’Elon Musk, propriétaire du service, qui a annoncé sur X réinstaurer ces titres « dans la portion supérieure de l’image d’une carte URL ». Un revirement inattendu : il y a peu, l’homme d’affaires avait en effet cherché à les faire disparaître. On ignore toutefois quand ce changement sera déployé et à quoi ressembleront précisément les nouvelles cartes de prévisualisation vouées aux URL du réseau social.

Pour en « améliorer l’esthétique », Elon Musk avait annoncé en août dernier vouloir masquer les titres d’articles de presse sur ces cartes de prévisualisation. Un changement adopté massivement à compter d’octobre dernier, et qui forçait jusqu’à présent les utilisateurs à cliquer sur ces cartes URL pour découvrir le titre des articles partagés par ce biais, ou simplement intégrés à des pages web.

In an upcoming release, 𝕏 will overlay title in the upper potion of the image of a URL card

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023