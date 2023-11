De nouvelles accusations antitrust de la Federal Trade Commission (FTC) à l’encontre d’Amazon viennent d’être mises au jour. Elles mettent à mal la défense de l’entreprise, qui nie les allégations ...

De nouvelles accusations antitrust de la Federal Trade Commission (FTC) à l’encontre d’Amazon viennent d’être mises au jour. Elles mettent à mal la défense de l’entreprise, qui nie les allégations à son encontre.

Amazon aurait manipulé les prix du marché pour éteindre la concurrence

Ces nouvelles accusations, révélées ce jeudi 2 novembre, proviennent de parties précédemment expurgées de la plainte déposée en septembre par la FTC. Elles concernent notamment l’algorithme secret d’Amazon visant à augmenter ses prix, baptisé projet Nessie en interne.

L’entreprise l’a utilisé de 2015 à 2019. Il lui a permis d’augmenter ses prix et de forcer ses concurrents à suivre la tendance, de telle manière que les clients déboursent davantage si leurs achats étaient effectués en dehors d’Amazon. La FTC affirme qu’« Amazon a mis en pause à plusieurs reprises le projet Nessie lorsqu’elle s’est inquiétée que le public puisse détecter les prix plus élevés ». L’entreprise a même songé à l’activer à nouveau en 2020 et 2021. Le projet Nessie aurait permis à Amazon d’augmenter ses bénéfices d’1 milliard de dollars.

Amazon est également accusée d’avoir fait pression sur ses vendeurs tiers pour les empêcher de proposer leurs produits moins chers sur des places de marché rivales. En 2014, le lancement de Jet.com, racheté par Walmart en 2016, lui a fait craindre une baisse des prix à l’entreprise. Elle a alors commencé à retirer les offres des vendeurs de la Buy Box, son bouton d’achat, si les consommateurs pouvaient trouver les mêmes produits à des prix inférieurs sur Jet.com. 98 % des ventes d’Amazon se font directement à partir de cette Buy Box, assure la FTC.

Par ailleurs, l’agence explique que les commerçants se sentent obligés de souscrire aux services logistiques d’Amazon pour réussir. En y adhérant, ils sont éligibles à Prime ainsi qu’à la Buy Box, deux avantages considérables pour performer sur Amazon.

De la publicité de mauvaise qualité pour plus de bénéfices

La FTC accuse aussi Amazon d’avoir doublé le nombre de publicités indésirables pour augmenter ses bénéfices. Jeff Bezos aurait personnellement ordonné à ses cadres d’accepter davantage de publicités, même celles que qualifiait en interne de « défauts ». Selon l’agence, cette pratique a nui aux vendeurs et aux consommateurs tout en permettant à Amazon de multiplier ses revenus. Au troisième trimestre 2023, la firme a enregistré des recettes publicitaires de 12,1 milliards de dollars. Il s’agit de son champ d’activité à la croissance la plus rapide.

Le document de la FTC indique que les dirigeants de la société étaient au courant de l’impact négatif de ces pratiques sur les vendeurs et les consommateurs. « Les cadres d’Amazon ont systématiquement et intentionnellement supprimé des communications internes en utilisant la fonction « message disparaissant » de l’application de messagerie Signal. Amazon a détruit de manière préjudiciable plus de deux ans de ces communications – de juin 2019 à au moins début 2022 – bien que les plaignants aient demandé à Amazon de ne pas le faire », poursuit la Commission.

Pour sa part, le géant de l’e-commerce entend contester la plainte en s’appuyant sur une armada d’avocats chevronnés. Il assure que ces différentes allégations « dénaturent grossièrement » ses outils.