Dans son document de plainte à l’encontre d’Amazon, la Federal Trade Commission (FTC) revient sur un algorithme baptisé « Project Nessie ». Le géant de l’e-commerce l’utilisait pour évaluer sa capacité à augmenter ses prix et déterminer si ses concurrents seraient en mesure de suivre.

Contrôler les prix des concurrents

Le mardi 26 septembre, la FTC a inculpé Amazon pour abus de position dominante après plusieurs années d’enquête. L’entreprise est accusée d’avoir contraint ses vendeurs tiers à utiliser ses services de traitement et de livraison, et d’avoir exercé un contrôle sur les prix de ses concurrents en décourageant ses vendeurs tiers de proposer des réductions sur des sites rivaux.

Sur ce dernier point, la FTC s’est notamment attardée sur un algorithme particulier qui a permis la société d’améliorer ses bénéfices sur les articles de toutes les catégories d’achat. Baptisé « Projet Nessie » en interne, il lui permettait de surveiller en permanence les prix des produits chez ses concurrents, également en période de promotions et de soldes. Il ajustait automatiquement les prix des articles vendus par Amazon pour correspondre aux prix concurrentiels. Si un rival baissait ses prix, l’outil abaissait également le coût sur la place de marché pour égaler ou battre cette offre.

Lorsqu’Amazon égalait un prix réduit, d’autres concurrents suivaient cette baisse. Chacun restait ensuite à ce prix, car ils se suivaient mutuellement pour égaler les offres de l’autre. Si les concurrents ne relevaient pas leurs prix au niveau fixé par Amazon, l’algorithme revenait automatiquement au montant normal de l’article, évitant ainsi toute perte excessive de marge.

Nessie, qui n’est plus en usage aujourd’hui, a permis à Amazon de maximiser ses profits et de générer plus d’un milliard de dollars de revenus supplémentaires.

Un procès qui s’annonce historique

« Les allégations de la FTC dénaturent grossièrement cet outil. Le projet Nessie avait un objectif simple : tenter d’empêcher que la comparaison des prix n’aboutisse à des résultats inhabituels où les prix deviennent si bas qu’ils ne sont plus viables. Le projet a fonctionné pendant quelques années sur un sous-ensemble de produits, mais n’a pas fonctionné comme prévu, et nous l’avons donc abandonné il y a plusieurs années », a commenté un porte-parole d’Amazon.

La plainte déposée par l’agence antitrust américaine est la plus importante de l’histoire d’Amazon, qui va pouvoir compter sur plusieurs avocats chevronnés pour assurer sa défense. La FTC est présidée par Lina Khan, qui s’est fait connaître en publiant un article universitaire sur le monopole exercé par Amazon dans le secteur du commerce en ligne.