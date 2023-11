À l’occasion de la première édition du AI Safety Summit se déroulant les 1er et 2 novembre 2023, 28 pays ont signé une déclaration les engageant à mieux encadrer le développement de l’intelligence artificielle (IA). Tous sont conscients des risques majeurs que peuvent poser cette technologique, mais aussi du potentiel énorme qu’elle propose.

Les regards des acteurs de l’IA sont tournés vers Bletchley, la ville britannique qui organise le premier sommet mondial de la sécurité dans l’intelligence artificielle. Au sein du domaine de Bletchley Park, les représentants de 28 pays, dont les États-Unis, la Chine, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, accompagnés de l’Union européenne, ont mis le doigt sur « le besoin urgent de comprendre et gérer collectivement les risques » de l’intelligence artificielle. La signature de cette déclaration a été actée quelques jours seulement après que le G7 ait adopté un code de bonne conduite pour mieux encadrer l’IA.

« Cette déclaration historique marque le début d’un nouvel effort mondial visant à renforcer la confiance du public dans l’IA en veillant à ce qu’elle soit sûre, » a déclaré sur X, le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak. Outre l’Homme d’État britannique, Gina Raimondo, secrétaire au Commerce des États-Unis, était également présente sur place. Cette dernière a profité de l’occasion pour annoncer la création d’un institut américain de sécurité chargé d’évaluer les risques de l’IA. Une initiative qui s’inscrit dans le décret signé le 31 octobre par le président des États-Unis, Joe Biden, pour mieux encadrer le développement de l’IA sur le sol américain.

We’re facing a critical moment when it comes to AI development. We have to work together — with countries, civil society, and companies from around the world — to promote safe, secure, and trustworthy AI.

That’s what today’s UK AI Safety Summit was all about. pic.twitter.com/gCNlGHR9py

— Secretary Gina Raimondo (@SecRaimondo) November 1, 2023