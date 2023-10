Havas Market, la filiale e-commerce du géant publicitaire Havas, a signé un accord avec la licorne française spécialisée dans la création de marketplaces, Mirakl. Grâce à ce partenariat annoncé le ...

Havas Market, la filiale e-commerce du géant publicitaire Havas, a signé un accord avec la licorne française spécialisée dans la création de marketplaces, Mirakl. Grâce à ce partenariat annoncé le 28 septembre, les deux entités espèrent se faire une place de choix sur le marché mondial du retail media.

Havas et Mirakl, main dans la main pour devenir les champions du retail media

En associant leurs compétences et leurs outils, les deux collaborateurs souhaitent créer « le plus important réseau indépendant de Retail Media, à destination des marques et des distributeurs » selon le communiqué de Mirakl. Pour y parvenir, les deux entreprises s’appuieront sur la technologie mise au point par la start-up française, Mirakl Ads. À l’heure actuelle, cette solution semble satisfaire les clients puisque ses 200 plus grands clients comptabilisent 1,3 milliard de visites mensuelles sur leurs marketplaces.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Comme l’indique Philippe Corrot, cofondateur et co-CEO de Mirakl, aux Échos, sa jeune pousse « a besoin de l’expertise et du savoir-faire d’Havas pour monétiser et avoir les annonceurs capables d’utiliser ces espaces publicitaires ». La start-up mettra sa plateforme dopée à l’IA à disposition d’Havas Market afin qu’elle puisse proposer à ses clients une solution de retail media cohérente.

En parallèle, Mirakl accompagnera les clients de Havas qui souhaitent lancer leur propre marketplace, ou vendre leurs produits sur celles déjà existantes. « Pour soutenir la transformation de l’activité de nos clients, nous devons nous associer avec les meilleurs, et avec Mirakl, nous construisons une offre véritablement synergique qui permettra à nos clients et à nos organisations de croître », précise Yannick Bolloré, le président-directeur général de la firme appartenant à Vivendi.

Un segment publicitaire en pleine expansion

Durant la pandémie de Covid-19, le retail media, ce segment publicitaire où des spécialistes de l’e-commence proposent et monétisent des espaces publicitaires, a connu une croissance exponentielle. Avec l’augmentation du nombre d’internautes achetant des produits en ligne, le marché du retail media a franchi le cap des 100 milliards de dollars de revenus mondiaux en 2022, et ne cesse de grimper.

« Les modèles de plateforme, tels que les marketplaces et le dropship, ainsi que le retail media, sont parmi les leviers les plus puissants pour générer de nouvelles sources de croissance et de rentabilité », ajoute Philippe Corrot, conscient des enjeux grandissants autour du retail media. Dernièrement, Mirakl a obtenu un crédit de 100 millions d’euros. Ce financement a pour but d’accélérer son développement et proposer à ses clients de concevoir leur propre marketplace. Ainsi, ils pourront proposer leurs propres encarts publicitaires, et générer des revenus publicitaires sans dépendre d’un géant de l’e-commerce comme Amazon.