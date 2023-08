Bonne nouvelle pour Mirakl. Le spécialiste français de l’édition logicielle pour les marketplaces a annoncé, ce mardi 1er août, la signature d’un crédit syndiqué de 100 millions d’euros auprès d’un ...

Bonne nouvelle pour Mirakl. Le spécialiste français de l’édition logicielle pour les marketplaces a annoncé, ce mardi 1er août, la signature d’un crédit syndiqué de 100 millions d’euros auprès d’un consortium de banques. Avec cette opération, l’entreprise aspire à obtenir de nouvelles opportunités de croissance et assouvir ses ambitions d’acquisition.

Poursuivre sa croissance et financer de nouvelles acquisitions

En 2003, les marketplaces commencent à faire leur petite révolution dans le monde de la distribution avec Amazon. Le modèle se démocratise peu à peu, mais rencontre un obstacle : la création d’une place de marché paraît encore beaucoup trop complexe pour les acteurs du retail.

Pour cette raison, Philippe Corrot et Adrien Nussenbaum créent Mirakl quelques années plus tard. L’objectif est de donner à toutes les entreprises la possibilité de lancer, d’opérer et de faire croître leur propre marketplace grâce à une suite technologique avancée. La solution séduit rapidement les entreprises de la grande distribution : de Decathlon à Carrefour en Europe, en passant par Macy’s aux États-Unis.

Les investisseurs embarquent également dans le bateau Mirakl. La jeune pousse lève 300 millions de dollars en 2020, puis 555 millions en 2021. L’année suivante, elle devient la première pépite de la French Tech à revendiquer le statut de centaure, qui désigne les start-up dont les revenus récurrents annuels dépassent 100 millions de dollars. Malgré le contexte économique incertain qui ampute la croissance de bon nombre d’entreprises, Mirakl reste intouchée.

La signature de ce crédit syndiqué de 100 millions d’euros va lui permettre de continuer sur sa lancée. Il s’agit d’un prêt accordé par un pool bancaire à des entreprises pour le financement de leurs projets de développement. Dans le cas de Mirakl, le consortium se compose de BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale. « Nous sommes fiers de la signature de ce crédit syndiqué inaugural qui témoigne de la confiance de nos partenaires bancaires désireux d’accompagner notre stratégie long terme, » s’enthousiasme Eric Heurtaux, Directeur Financier Groupe de Mirakl dans un communiqué.

Cette fameuse stratégie de développement repose avant tout sur de nouvelles acquisitions. En 2022, la jeune pousse a mis la main sur Target2Sell, une plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la personnalisation des sites e-commerce. Cette nouvelle ligne de crédit lui permettra d’accélérer un peu plus les opérations de fusions et de rachats comme celle-ci. Selon Philippe Corrot, cofondateur et co-CEO de l’entreprise, elle contribuera par ailleurs à « renforcer encore plus l’avance technologique de Mirakl », qui a lancé, il y a quelques mois, son activité Retail Media et sa solution de paiement.