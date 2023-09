TikTok vient d’annoncer l’élargissement de son Creativity Program pour les créateurs dans plusieurs pays. Son objectif est de leur permettre de mieux monétiser leur contenu, alors que ses plateformes rivales ...

Générer un potentiel de récompense plus élevé

Si l’ascension de TikTok a été fulgurante et a même surpassé celle d’Instagram, l’appli chinoise ne rivalise pas encore avec cette dernière ou YouTube concernant la rémunération des créateurs.

Dans ce contexte, elle a décidé de déployer la version bêta de son Creativity Program au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Japon, en Corée et au Brésil. Lancé au mois de mai aux États-Unis, il a vocation à aider les créateurs à stimuler leur créativité et à générer un potentiel de récompense plus élevé. Il est présenté par TikTok comme la nouvelle itération du Creator Fund.

Les créateurs doivent répondre à plusieurs critères pour en bénéficier. Ils doivent être âgés d’au moins 18 ans, avoir au moins 10 000 abonnés et avoir généré minimum 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Pour être rémunéré via ce programme, les créateurs doivent créer et publier un contenu original de haute qualité d’une durée supérieure à une minute. Ils auront accès à un tableau de bord mis à jour pour consulter l’éligibilité de la vidéo, la récompense estimée, ainsi que les mesures et analyses de performance de la vidéo.

« Ce programme offre des incitations financières plus importantes avec des gains basés sur les vues qualifiées, ce qui vous donne la possibilité de gagner 20 fois le montant précédemment offert par le Creator Fund », précise TikTok.

Meta et YouTube continuent de faire mieux en termes de rémunération

Depuis plusieurs années, la plateforme multiplie ses efforts pour encourager les créateurs à publier. Elle débloque couramment de nouvelles possibilités pour ces derniers, et a même mis en place, en mai dernier, un nouveau fonds de 6 millions de dollars pour récompenser ceux dont le contenu est considéré comme le plus remarquable.

Avec le Creativity Program, TikTok semble vouloir se rapprocher de YouTube, qui continue de dominer en termes de rémunération des créateurs. La plateforme permet de gagner de l’argent directement grâce à au contenu long, qui peut s’appuyer sur le format Shorts pour attirer les utilisateurs vers une chaîne.

De même, Facebook et Instagram offrent des sources de revenus plus directes que TikTok, en plus de voir l’audience des Reels augmenter au cours des derniers mois. L’application chinoise, à travers cette nouvelle initiative, se donne les moyens de rivaliser avec ces plateformes.