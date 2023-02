TikTok veut offrir davantage de possibilités pour les créateurs de monétiser leur contenu, alors que ses plateformes rivales comme YouTube ou Instagram ont multiplié les efforts dans ce domaine.

Les nouvelles options des créateurs sur TikTok

Depuis son lancement international fin 2018, TikTok est le réseau social phare chez les jeunes et est devenu l’application la plus téléchargée au monde. Sa folle ascension a toutefois été freinée en 2022, elle espère donc encourager les créateurs à publier davantage à travers ses nouvelles initiatives.

« Nous nous engageons à explorer de nouvelles façons de créer une expérience précieuse et enrichissante pour la communauté des créateurs de TikTok. Sur TikTok, tout le monde peut être un créateur et tout le monde peut profiter du divertissement de nos créateurs inspirants, et nous avons pour objectif de continuer à innover cette expérience afin que les gens puissent s'exprimer, trouver leur communauté et être récompensés pour leur créativité », assure Zachary Kizer, porte-parole de l’application.

Un paywall pour certaines vidéos

Selon The Information, le réseau social chinois souhaite premièrement permettre aux créateurs de fixer un prix pour que les utilisateurs puissent accéder à leur contenu. Par exemple, il faudrait payer 1 dollar, ou un autre montant choisi par le créateur, pour regarder des vidéos spécifiques.

Un nouveau programme

TikTok souhaite également lancer un nouveau fonds original pour les créateurs. Originellement déployé en 2020, il s’agit d’une réserve d'un milliard de dollars sur trois ans qui rémunère les auteurs de vidéos populaires. Il a toutefois fait l’objet de critiques car limitant les revenus des créateurs de contenu.

Le nouveau fonds, actuellement testé en France et au Brésil, vise à rémunérer davantage. Par ailleurs, les dirigeants de TikTok réfléchissent à relever les critères d'éligibilité au fonds à 100 000 abonnés (ils se situent à 10 000 aujourd’hui), et à accorder des paiements à ceux qui réalisent des vidéos plus longues, faisant bon usage de la limite de 10 minutes établie l’année dernière pour les contenus postés sur la plateforme.

Une concurrence accrue et des problèmes aux États-Unis

Ces nouvelles initiatives sont nécessaires pour TikTok. Tandis qu’Instagram offre désormais beaucoup plus de possibilités aux créateurs, comme de proposer du contenu spécifique uniquement à des abonnés payants, les efforts de YouTube dans ce domaine avec les Shorts sont également payants. En effet, le géant de la vidéo séduit de plus en plus de vidéastes et d’influenceurs grâce à son modèle économique et la possibilité de faire à la fois du format long et court.

Dans le même temps, TikTok connaît d’importants soucis réglementaires outre-Atlantique, où la plateforme est considérée comme une menace pour la sécurité nationale du pays. Elle a été interdite sur tous les appareils gouvernementaux, et pourrait être bannie sur tout le territoire. Cela serait une véritable catastrophe ; avec plus de 100 millions d’utilisateurs, les États-Unis représentent le plus gros marché de TikTok en dehors de la Chine.