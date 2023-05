TikTok a annoncé ce 16 mai un nouveau moyen d’aider les créateurs à gagner de l’argent sur le réseau social. Un nouveau fonds de 6 millions de dollars servira à ...

TikTok a annoncé ce 16 mai un nouveau moyen d’aider les créateurs à gagner de l’argent sur le réseau social. Un nouveau fonds de 6 millions de dollars servira à récompenser les créateurs de contenu en fonction de leur talent.

“Effect Creator Rewards” récompensera les meilleurs créateurs

700 dollars pour chaque créateur dont l’effet spécial est utilisé dans 500 000 vidéos, 90 jours après sa création. Voilà la promesse de TikTok. À chaque fois que l’effet atteindra les 100 000 utilisations au cours des mêmes 90 jours, les créateurs percevront 140 dollars supplémentaires. Des objectifs ambitieux, mais pas insurmontables pour certains utilisateurs déjà connus pour le succès de leurs effets. En utilisant l’interface de réalité augmentée intégrée de TikTok “Effect House”, les créateurs devront faire preuve d’imagination pour rendre leur “effet spécial” viral auprès des utilisateurs.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Quelques critères doivent être respectés pour être éligibles. Habiter aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni. Être majeur. Avoir un compte de bonne qualité avec au moins 10 000 abonnés et un minimum de 100 000 vues les 30 derniers jours. Les vidéos doivent être qualitatives et durer plus d’une minute.

Deux semaines auparavant, TikTok avait ouvert un autre fonds appelé “Creativity Program Beta” réservé aux usagers basés aux États-Unis, en France et au Brésil. Un programme mis en place en réponse au manque d’intérêt pour son précédent fonds de 1 milliard de dollars lancé en 2020, le “Creator Fund”. La nouvelle version test a donc été conçue cette fois pour générer des revenus plus élevés et ouvrir davantage d’opportunités pour les créateurs.

Le réseau social chinois qui compte 1,7 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde ne cesse de multiplier les options pour monétiser ses contenus et fidéliser ses créateurs. Craignant de les voir partir pour d’autres plateformes sociales plus rémunératrices, dans un univers ultra-concurrentiel. Il y a un an, Meta (société mère de Facebook et Instagram), a annoncé un nouveau panel d’outils de monétisation basée sur le travail créatif dont la rémunération des “Facebook Reels” en fonction du nombre de vues.

Et ce n’est pas le seul à faire des efforts. La plateforme YouTube, inspirée par le succès des vidéos courtes de TikTok, a activé en début d’année la monétisation sur les “Shorts”.

À ce jour, “Effect Creator Rewards” basé sur la récompense et le nouveau programme de créativité sont les deux derniers ajouts d’outils de monétisation de TikTok. D’autres fonctionnalités telles que la monétisation par pourboires et cadeaux des utilisateurs ont été instaurées. Quelques mois auparavant, l’application a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée “Series”. Comme ses concurrents, TikTok s’investit de plus en plus pour rendre son contenu attrayant, attirer et fidéliser les créateurs sur sa plateforme.