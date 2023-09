La start-up de véhicule autonome, Argo AI, est morte, mais pas les ambitions de ses fondateurs. Bryan Salesky, Peter Rander et Brett Browning ont créé une nouvelle entreprise de mobilité ...

La start-up de véhicule autonome, Argo AI, est morte, mais pas les ambitions de ses fondateurs. Bryan Salesky, Peter Rander et Brett Browning ont créé une nouvelle entreprise de mobilité appelée Stack AV, basée à Pittsburgh, ville laboratoire des véhicules autonomes. Cette dernière se concentre sur le développement de camions de transports autonomes.

Des voitures autonomes aux camions de Stack AV

Il y a onze mois, la fermeture d’Argo AI, jugé un temps comme l’une des start-up les plus prometteuses, avait jeté un froid sur le secteur. La faillite de l’entreprise a été contrainte par le retrait de ses deux plus gros investisseurs : Ford et Volkswagen. À la suite de cette décision, les acteurs du marché des véhicules autonomes craignaient un recul des investissements, au profit de la simple monétisation des systèmes d’aide à la conduite.

Contactés par TechCrunch, les trois fondateurs ont admis avoir eu besoin de temps pour traverser cet épisode. Bryan Salesky a déclaré « Nous avons eu un certain nombre de discussions au début et avons compris assez rapidement que nous étions alignés sur ce qui serait un bon point d’entrée pour les véhicules autonomes ». Ses réflexions ont mené à un nouveau projet : Stack AV.

Afin de démarrer ses activités sur les chapeaux de roues, Stack AV pourra compter sur un investisseur majoritaire de taille : SoftBank. Il s’agit d’une prise de participation directe du conglomérat japonais, et non pas de son fonds d’investissement SoftBank Vision Fund. Les conditions financières n’ont pas été divulguées par Stack AV et la société nippone. Bloomberg avance, de son côté, une somme d’un milliard de dollars.

« Nous avons également reconnu l’énorme coup de pouce qu’un bailleur de fonds comme SoftBank nous donnerait pour pouvoir non seulement améliorer la technologie, mais également pouvoir développer l’activité. » a reconnu Bryan Salesky. Le géant japonais va pouvoir aider la start-up avec ses ressources et son expertise approfondie en intelligence artificielle.

Dans son communiqué d’ouverture, Stack AV a déclaré qu’elle cherchait à révolutionner la façon dont les marchandises sont transportées. L’entreprise souhaite aborder des problèmes tels que la pénurie de chauffeurs, le retard de disponibilité par véhicule, les problèmes de sécurité, les coûts d’exploitation et les émissions. « Nous sommes convaincus que nous révolutionneront les secteurs du camionnage et du fret en améliorant l’efficacité et la sécurité et en atténuant les contraintes de la chaîne d’approvisionnement pour nos clients, en les aidant. » a souligné Bryan Salesky.