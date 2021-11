Waymo, filiale d'Alphabet spécialisée dans les systèmes de conduite autonome, et UPS ont décidé d'étendre leur partenariat. Après une première collaboration sur de la livraison « classique », avec des petits colis à bord de véhicules autonomes, les deux entreprises décident de passer au niveau supérieur avec des camions autonomes. Une phase de test de 6 semaines est en cours au Texas, entre les villes de Houston et Dallas.

Waymo et UPS renforcent leur collaboration

Le partenariat entre Waymo et UPS semble fonctionner à merveille. Tellement, que les deux entreprises ont même décidé d'aller plus loin ensemble. Depuis la semaine dernière, les deux entreprises font rouler des camions autonomes à l'occasion de la saison des fêtes, pour soutenir l'augmentation des livraisons au Texas. Waymo n'a pas communiqué le nombre de camions autonomes déployés, l'entreprise a seulement indiqué que « plusieurs camions équipés de notre système autonome de cinquième génération livreront des marchandises pour l'unité North American Air Freight (NAAF) d'UPS ».

À bord de ces camions, deux personnes : un spécialiste des technologies de conduite autonome et une personne titulaire d'un permis poids lourd. Ensemble, ils surveilleront le déroulement des opérations et seront là si jamais il fallait agir. Waymo précise que les camions seront en mode autonome uniquement sur les autoroutes. Dans un premier temps, ils repasseront en mode manuel sur de petites portions. Si ce test se déroule bien, Waymo pourrait représenter une véritable concurrence pour des entreprises comme Daimler ou Aurora et Volvo, qui testent aussi des camions autonomes.

Bientôt des camions autonomes sur toutes les routes aux États-Unis ?

Waymo et UPS ont l'habitude de fonctionner ensemble : en janvier 2020, Waymo a commencé à livrer de petits colis pour UPS dans ses Chrysler Pacifica autonomes à Phoenix, en Arizona. Selon un porte-parole de Waymo : « le premier test avec UPS nous a apporté des apprentissages incroyables sur des sujets comme le chargement ou le déchargement des colis, et bien plus encore... Ce deuxième test avec des camions autonomes doit nous permettre de tester un autre mode de livraison, et de faire progresser nos systèmes de conduite autonome en fonction des premiers résultats ».

Waymo veut industrialiser les livraisons en camions autonomes aux États-Unis. La société a récemment annoncé un autre partenariat avec de transport de marchandises avec J.B. Hunt le long de l'Interstate 45, une portion très fréquentée, entre Houston et Forth Worth. La filiale d'Alphabet prévoit également de construire un centre dédié aux camions autonomes à Dallas avec Ryder, une société qui pourrait gérer sa flotte au Texas, en Arizona et en Californie.