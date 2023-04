La firme suédoise Einride, spécialisée dans les véhicules électriques et autonomes pour le transport de marchandises, annonce son entrée sur le marché britannique. Objectif : réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 1 000 tonnes sur trois ans au Royaume-Uni.

L’Apple des camions électriques

Fondée en 2016 et opérationnelle depuis 2019, Einride se définit comme « le premier fournisseur mondial de technologies de transport de livraison numérique, électrique et autonome ». Ses camions sont fabriqués par des partenaires tels que Daimler et Scania, tandis que l’entreprise se concentre sur le développement de la technologie à l’intérieur des véhicules. Sur ce point, elle se compare à Apple, qui prend soin de concevoir ses iPhone mais engage des manufacturiers comme Foxconn pour les fabriquer.

Einride est d’ores et déjà en activité aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Norvège et en Allemagne, où elle a récemment élargi ses opérations de camions électriques et autonomes. À la suite d’une nouvelle levée de fonds de 500 millions de dollars en décembre dernier, elle arrive sur le marché britannique au travers d’un partenariat avec la marque Walkers de PepsiCo.

Le déploiement initial d’Einride établira un itinéraire de fret régional entre les grandes villes de Londres, Sheffield, Manchester, Birmingham et Bristol pour y livrer des biens de Walkers. Au cours de ce partenariat de trois ans, les camions électriques, alimentés par la plateforme intelligente Saga d’Einride, seront conduits par des opérateurs humains.

L’électrification du transport routier est un enjeu conséquent

« Einride prévoit d’établir un vaste réseau de partenaires au fur et à mesure de son expansion au Royaume-Uni et en Irlande, en connectant d’autres expéditeurs et opérateurs qui permettront une mise à l’échelle rentable du réseau ainsi que des économies d’émissions accrues », détaille Einride dans un communiqué de presse.

Elle a pour objectif de réduire les distances parcourues à l’aide de combustibles fossiles de plus de 402 336 kilomètres par an, de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 1 623 tonnes sur trois ans et de « mettre le Royaume-Uni sur la voie du zéro émission nette ».

L’électrification du transport routier de marchandise est un enjeu majeur pour baisser les émissions de CO2. « Depuis qu’ils ont électrifié leur fret routier avec Einride, les partenaires ont constaté une réduction des émissions de CO2 allant jusqu’à 95 %, tout en restant compétitifs sur le plan des coûts », assure Einride.

La firme suédoise n’est pas la seule à s’être lancée dans ce secteur. Volvo, Tesla ou encore Geely développent tous des camions électriques. Le chemin pour un déploiement massif de ces véhicules reste toutefois encore long, le besoin en stations de charge étant encore élevé.