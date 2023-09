Apple vient de faire l’acquisition de BIS Records, un label suédois spécialisé dans la musique classique. L’entreprise espère ainsi se démarquer encore davantage de Spotify dans le secteur des services ...

Apple vient de faire l’acquisition de BIS Records, un label suédois spécialisé dans la musique classique. L’entreprise espère ainsi se démarquer encore davantage de Spotify dans le secteur des services de streaming musical.

Une application dédiée à la musique classique

Fondé il y a environ 50 ans par Robert von Bahr, BIS Records comprend un catalogue de plus de 1 500 références. « La spécialité de BIS, tout en respectant le répertoire de base, a été d’encourager les jeunes artistes classiques et les compositeurs vivants intéressants, et de sauvegarder le trésor musical que nous représentons tous pour l’avenir », a affirmé le dirigeant dans un communiqué.

« Apple, avec sa propre histoire d’innovation et d’amour de la musique, est la maison idéale pour inaugurer la prochaine ère du classique et a fait preuve d’un véritable engagement pour construire un avenir dans lequel la musique classique et la technologie travaillent en harmonie », a-t-il continué. Robert von Bahr assure en outre que BIS Records et Apple partagent une « croyance fondamentale dans l’importance de la préservation de la qualité audio ». Il apprécie particulièrement la technologie d’audio spatial de la marque à la pomme.

Cette acquisition intervient quelques mois après qu’Apple ait lancé son application dédiée à la musique classique. Accessible pour les abonnés à Apple Music, Apple Music Classical propose plus de cinq millions de morceaux pouvant être recherchés via des données telles que le compositeur, le chef d’orchestre ou le numéro de catalogue.

Apple se démarque de Spotify

En 2021, l’entreprise a également racheté le service de streaming de musique classique Primephonic. En plus de permettre aux utilisateurs d’écouter de la musique classique en continu, il constitue une vaste base de données contenant des informations sur les compositeurs, les orchestres et les chefs d’orchestre.

Ces efforts permettent au service Apple Music de se différencier du leader du marché, Spotify. Si Apple ne divulgue pas le nombre d’abonnés que compte sa plateforme, le géant suédois continue de voir ses souscriptions augmenter. Il enregistre désormais 551 millions d’utilisateurs actifs mensuels, mais peine encore à atteindre la rentabilité.

À la suite de l’acquisition, BIS Records sera intégré à Apple Music Classical et à Platoon. Apple conservera l’ensemble du personnel de BIS, y compris von Bahr. La firme de Cupertino a racheté la start-up de création musicale Platoon en décembre 2018.