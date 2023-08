La liberté d’expression que prône Elon Musk n’est définitivement pas la même pour tous. Pendant une semaine, X, anciennement Twitter, a limité la vitesse d’accès aux liens vers quelques sites web. Les cibles ont été, par le passé, fortement critiquées par le milliardaire : le New York Times, les réseaux sociaux de Meta ou encore Substack, une plateforme de newsletter.

La nouvelle ne va pas améliorer l’image de X. Selon une enquête du Washington Post, le réseau social aurait trouvé un moyen de ralentir les liens externes menant vers certains sites. Le média américain a constaté qu’il fallait plus de cinq secondes pour faire apparaître une page du New York Times, de Reuters, de Facebook et d’Instagram. Après de multiples tentatives, il a également trouvé des temps de chargement très longs pour accéder à plusieurs alternatives de Twitter comme Thread, Substack Notes et Bluesky.

Il ne s’agit pas de la première fois que Twitter limite la visibilité de certaines plateformes. En décembre dernier, le réseau social avait interdit tous les liens vers Mastodonte, Instagram et Telegram. La colère des internautes a obligé Elon Musk à faire machine arrière. Cette fois-ci, les propriétaires des sites web ont rapidement réagi à cette nouvelle stratégie.

Les cofondateurs de Substack Chris Best, Hamish McKenzie et Jairaj Sethi ont décrit X comme une « plateforme peu fiable » et apportant « des changements hostiles aux personnes qui l’utilisent ». Le New York Times a déclaré « Bien que nous ne connaissions pas la raison de ce délai, nous serions préoccupés par une pression ciblée exercée sur toute organisation de presse pour des raisons peu claires ». De son côté, Reuters a affirmé examiner les raisons de cette manœuvre. Mark Zuckerberg a, quant à lui, simplement réagi avec un émoji dubitatif sur une publication Threads évoquant le sujet des ralentissements.

Quelques heures après ces déclarations et la publication de l’enquête du Washington Post, le délai d’accès aux sites touchés a été levé d’après une analyse de The Verge et du New York Times. Cette stratégie d’Elon Musk permettrait de réduire le trafic vers ces sites et forcer les internautes à rester sur X ou naviguer sur des médias pro-Musk. Fox News, proche des idées politiques du milliardaire, n’a pas été visé par ces ralentissements.

D’autres modifications sur X sont largement critiquées par les internautes. Les utilisateurs Tibo maker, un développeur, et NFT God, un compte spécialisé sur les actifs numériques, ont remarqué que l’algorithme de l’onglet « Pour Vous » a été modifié.

The way your tweets are ranked has changed dramatically

X just released the latest algorithm

I’ve been reading through the 9332 changes for 10+ hours and have some big takeaways

Here is every action you need to take today to rank higher: pic.twitter.com/1eyYbCFBDg

— NFT God (@NFT_GOD) August 7, 2023