CATL, l’un des principaux fournisseurs de Tesla, vient de dévoiler une nouvelle batterie appelée Shenxing. Selon l’entreprise, elle est capable de fournir jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie en une charge de 10 minutes.

Une batterie LFP au temps de charge record

Fondée en 2011, CATL est devenue l’un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine des batteries pour véhicules électriques et d’autres applications de stockage d’énergie. Elle se spécialise dans la technologie lithium fer phosphate, ou LFP. Ces batteries sont reconnues pour leur sécurité améliorée, leur durée de vie prolongée, leur tolérance aux températures extrêmes ainsi que leur stabilité chimique et leur prix accessible. Tesla a largement adopté cette technologie en 2021 pour ses voitures à plus faible autonomie, à la place du nickel-cobalt-aluminium.

La production de masse de la nouvelle batterie est prévue pour la fin de l’année, tandis que les véhicules électriques qui en seront équipés arriveront sur le marché au premier trimestre 2024, a annoncé Gao Han, directeur de la technologie de CATL’s E-Car Business, lors d’un événement en ligne. Selon les dires de Han, un véhicule doté de Shenxing serait en mesure de quasiment parcourir la distance entre Lyon et Paris après une simple charge de 10 minutes.

« Nous espérons que grâce à des efforts continus pour améliorer la technologie et réduire les coûts, Shenxing deviendra un produit standard disponible pour tous les véhicules électriques », a confié l’homme d’affaires chinois.

CATL domine le marché mais cède des parts

CATL a dominé le marché mondial des batteries pour véhicules électriques avec une part de 35 % au premier trimestre 2023. La croissance exponentielle de l’entreprise a été soutenue par le boom des véhicules électriques en Chine au cours des dernières années.

Néanmoins, l’industrie connaît une période de moins bien : les subventions gouvernementales diminuent et l’économie est en récession. CATL s’est efforcée de maintenir sa position de leader dans le secteur tout en faisant face à la baisse de la demande et à la pression exercée par les fabricants de véhicules électriques pour réduire leurs coûts, dans un contexte de guerre des prix et de ralentissement des ventes d’automobiles cette année. CATL doit en outre faire face à la concurrence acharnée de BYD, le géant chinois des véhicules électriques qui fabrique également ses propres batteries.

Au premier trimestre, BYD a talonné CATL en deuxième position, avec une part de 16,2 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques.