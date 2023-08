Zachary Kirkhorn quitte ses fonctions de directeur financier de Tesla, après avoir passé 13 ans dans ses rangs. Une décision qui intervient à un moment charnière pour le constructeur automobile.

« Faire partie de cette entreprise est une expérience particulière et je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli ensemble depuis mon arrivée il y a plus de 13 ans. Alors que je transfère mes responsabilités pour accompagner cette transition, je tiens à remercier les employés talentueux, passionnés et travailleurs de Tesla, qui ont accompli des choses que beaucoup pensaient impossibles », a écrit Kirkhorn dans une publication sur LinkedIn. Il a également tenu à « remercier Elon pour son leadership et son optimisme, qui ont inspiré tant de personnes ».

Zachary Kirkhorn a rejoint Tesla en 2010 en tant qu’analyste financier principal, alors qu’il n’avait que 26 ans. Il a, au total, été promu cinq fois, et a obtenu le poste de directeur financier en 2019. Avant qu’il ne prenne les commandes, Tesla accumulait les pertes, brûlant occasionnellement plus d’un milliard de dollars de liquidités par trimestre.

L’entreprise a été constamment rentable depuis lors et a remboursé environ 10 milliards de dollars de dettes au cours des trois dernières années. « Je voudrais remercier Zach Kirkhorn pour ses nombreuses contributions à Tesla au cours de 13 années souvent difficiles. Je l’apprécie beaucoup et lui adresse mes meilleurs vœux pour la suite de sa carrière », a commenté Elon Musk dans un tweet.

