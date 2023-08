Dans le monde d’après, les consommateurs commandent moins et retournent au restaurant. Pour continuer de se développer, les entreprises spécialisées dans la livraison de nourriture doivent trouver de nouveaux services. ...

Dans le monde d’après, les consommateurs commandent moins et retournent au restaurant. Pour continuer de se développer, les entreprises spécialisées dans la livraison de nourriture doivent trouver de nouveaux services. Les singapouriennes Grab et Foodpanda ont notamment lancé leur fonctionnalité Dine-in pour emmener les clients dans les restaurants.

Grab propose des bons de réductions allant jusqu’à 50 %

Fondées en 2012, Grab et Foodpanda sont des acteurs importants de la livraison de nourriture en Asie du Sud-Est. Le second a été la première entreprise à Singapour à introduire des fonctionnalités de Dine-In en 2021. Ce service permet aux consommateurs de réserver une place au restaurant, acheter en avance leur plat, accéder à des remises spéciales et réserver une course pour les amener sur place.

Foodpanda Dine-in a été lancé à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie, à Hong Kong, au Pakistan et au Bangladesh. Depuis son lancement, 8 000 restaurants ont commencé à proposer des réductions allant de 15 % à 25 %. La semaine dernière lors d’une conférence de presse, Jakob Sebastian Angele, PDG Asie-Pacifique de Foodpanda, a loué son service comme visionnaire : « nous avons déclenché la discussion déjà pendant la pandémie. Et bien sûr, nous savions déjà à l’époque qu’il y aurait une vie après la pandémie ».

Foodpanda voit très grand pour son service. Aujourd’hui, la livraison de nourriture est actuellement la plus grande activité de l’entreprise. Néanmoins, Jakob Sebastian Angele affirme qu’il voit « un énorme potentiel dans le Dine-in » et qu’il pourrait devenir un segment « très important » pour l’entreprise.

Lorsqu’un service fonctionne avec succès chez un concurrent, un rival peut être incité à créer une version similaire. C’est le cas de Grab, l’entreprise a annoncé en juin dernier GrabFood Dine-in BETA. En plus des mêmes fonctionnalités que Foodpanda, le concurrent frappe fort en proposant des bons de réductions allant jusqu’à 50 %. Dans 15 villes à Singapour, en Thaïlande et en Indonésie, il devrait être étendu dans les prochains mois à la Malaisie, aux Philippines et au Vietnam.

Dans un communiqué de presse, Tay Chuen Jein, directeur chez Grab, a déclaré que le service Dine-in « aide non seulement nos utilisateurs à découvrir les restaurants où aller, mais rend également les repas au restaurant plus abordables ». Selon lui, un nombre important de restaurateurs proposent des bons de réduction attrayants qui peuvent être achetés via l’application.

La volonté de diversification des revenus des entreprises spécialisées dans la livraison n’est pas anodine. La FoodTech observe un ralentissement du nombre de livraisons depuis la réouverture des restaurants. Lors de son premier trimestre 2023, Grab a, par exemple, subi une chute de 9 % de ses ventes totales par rapport à la même période en 2022. Pour compenser les pertes, les entreprises licencient : Just Eat Takeway s’est séparé de 1 700 livreurs au Royaume-Uni, Grab a renvoyé 10 % de sa main-d’œuvre ou encore Deliveroo a supprimé 350 postes.