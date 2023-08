Nouvel investissement réalisé sur le territoire indien. Applied Materials, un des principaux équipementiers de l’industrie des semi-conducteurs, a annoncé qu’il comptait se développer en Inde. L’entreprise considère que la politique ...

Nouvel investissement réalisé sur le territoire indien. Applied Materials, un des principaux équipementiers de l’industrie des semi-conducteurs, a annoncé qu’il comptait se développer en Inde. L’entreprise considère que la politique menée par New Dehli ainsi que l’abondance de talents locaux permettront de faire en sorte que le pays devienne un marché de référence pour le secteur.

Applied Materials confiant sur la future position de l’Inde sur le marché des semi-conducteurs

La société américaine devrait investir plus de 400 milliards de dollars sur les quatre prochaines années afin de construire un nouveau centre d’innovation à Bangalore, ville considérée comme la Silicon Valley de l’Inde. Bien que la société n’assemble pas d’équipement de fabrication de puces en Inde pour le moment, le nouveau centre sera utilisé pour collaborer avec des fournisseurs et des partenaires locaux sur le développement de nouveaux produits.

Le docteur Prabu Raja, président des activités d’équipements de traitement des semi-conducteurs d’Applied Materials, a déclaré à Bloomberg que « l’Inde était en passe de devenir une plaque tournante majeure pour le conditionnement et l’assemblage de semi-conducteurs ». Il a ensuite ajouté que « cela devrait créer une base solide pour l’industrie, préparant le terrain pour que le pays se lance dans la fabrication de semi-conducteurs plus difficile et coûteuse ».

La fabrication de semi-conducteurs reste un processus très difficile à mettre en place et très coûteux, nécessitant une expertise approfondie. Le premier ministre indien, Narendra Modi, considérait en septembre dernier que « le monde avait besoin d’une chaîne d’approvisionnement fiable, et que le statut de l’Inde en tant que plus grande démocratie du monde en faisait un partenaire idéal ».

Plusieurs investissements réalisés dans le pays, mais pas de gros projet pour l’instant

L’investissement proposé par Applied Materiels reste une bonne nouvelle pour New Dehli. Le gouvernement indien a lancé sa stratégie visant à attirer des entreprises du secteur des semi-conducteurs sur son territoire. Il a promis de subventionner jusqu’à 50 % les projets d’entreprises visant à s’implanter en Inde. Malgré cette offre très alléchante, les gros investissements peinent à arriver.

Certes, le pays a enregistré plusieurs investissements intéressants, comme celui de AMD, prêt à injecter 400 millions de dollars sur les cinq prochaines années, de Micron Technology qui prévoit de dépenser 825 millions de dollars, ou encore ceux de Foxconn qui s’estiment à plus d’un milliard de dollars. Néanmoins, l’Inde peine à trouver des investisseurs prêts à injecter plusieurs milliards de dollars.

Foxconn avait initialement prévu de s’implanter à Vedanta en construisant une fabrique de semi-conducteurs dans le pays le plus peuplé du monde. Un investissement de 20 milliards de dollars était même prévu. Toutefois, le groupe taïwanais a fait machine arrière, jugeant que les subventions promises par New Dehli mettaient du temps à arriver.