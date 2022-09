L'Inde veut jouer un rôle de premier plan dans l'évolution du marché des semi-conducteurs. Plus précisément, la ville de New Delhi veut espère bien faire partie des futurs grands pôles mondiaux.

New Delhi veut un rôle de premier plan sur le marché des puces

Plusieurs analystes s'accordent sur le fait que l'Inde pourrait avoir un rôle important à jouer dans l'industrie des semi-conducteurs. La cinquième économie mondiale cherche à rendre son territoire attractif pour les professionnels des semi-conducteurs. Aux côtés de la Chine, de la Corée du Sud, des États-Unis et de l'Europe, l'Inde tente de forger des alliances stratégiques avec des grandes entreprises technologiques spécialisées dans le domaine des semi-conducteurs.

Dans la même catégorie L’incendie de l’usine berlinoise de Tesla inquiète les écologistes

La récente pénurie a démontré à quel point ces technologies étaient essentielles à notre quotidien. Pranay Kotasthane, président du programme de géopolitique des hautes technologies à la Takshashila Institution, estime que « l'Inde et en particulier New Delhi ont un rôle crucial à jouer pour le développement de ce marché ». Le pays a pris des mesures pour attirer les fabricants de puces sur son territoire. L'Inde propose notamment des subventions et des incitations financières aux acteurs de l'industrie.

L'Inde a de nombreux atouts

En effet, l'Inde tente de séduire les géants technologiques du monde entier. Le problème est que les entreprises qui dominent le secteur sont peu nombreuses. Une poignée d'entreprises coréennes et taïwanaises pèsent pour environ 80 % du marché mondial des fonderies (les installations qui fabriquent les puces). L'Inde ne dispose pas encore d'une entreprise mondialement reconnue dans le secteur. Cependant, le plan du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi consiste plutôt à essayer d'attirer des géants étrangers.

C'est la stratégie appliquée dans la région de New Delhi. Jusqu'à aujourd'hui, l'importance des capitaux requis, le temps nécessaire à l'installation d'usines et l'incertitude quant à l'environnement commercial et fiscal ont souvent dissuadé les entreprises de s'implanter en Inde. Toutefois, certains signes montrent que les choses sont en train de changer. En effet, le pays promet de financer 50 % des coûts de chaque projet. Selon Reuters, l'Inde espère atteindre les 25 milliards de dollars d'investissements sur son territoire au cours des cinq prochaines années.

La force de l'Inde est son gigantesque marché intérieur de consommation en matière de semi-conducteurs. Le pays est le deuxième plus peuplé au monde. New Delhi dispose d'un grand nombre d'ingénieurs anglophones talentueux et d'une main-d'œuvre peu chère. De quoi attirer les géants technologiques étrangers. Cette main-d'œuvre bien formée et bon marché pourrait aider l'Inde dans le domaine de la conception des puces. Un secteur qui nécessite un grand nombre de travailleurs qualifiés.