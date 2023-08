La génération de leads est l’enjeu principal des spécialistes du marketing B2B. De celle-ci dépend la bonne croissance de leur entreprise. Pour autant, la tâche n’est pas simple, car la concurrence fait rage dans le B2B, et la cible professionnelle est plus dure à convaincre ! Un levier a toutefois fait ses preuves : LinkedIn.

Selon les données du réseau social, 89 % des spécialistes du marketing B2B l’utilisent déjà pour trouver et séduire des prospects. Il faut dire que sa régie publicitaire dispose de nombreux atouts pour atteindre cet objectif clé : large palette de formats publicitaires, ciblage affiné, gestion flexible du budget… Autant d’éléments qui font aujourd’hui du réseau social un pilier de toute stratégie B2B.

Comment générer des leads grâce aux LinkedIn Ads ? Shine Media vous dit tout dans ce guide complet. L’agence, spécialisée en Search, Social et Display Ads, est une entité liée et propulsée par Siècle Digital. En véritable experte de la régie publicitaire de LinkedIn, elle vous dévoile comment maximiser votre génération de leads et donner une nouvelle impulsion à votre business.

Au sommaire :

Comprendre les LinkedIn Ads et leur fonctionnement

Définir une stratégie de génération de leads sur LinkedIn

Créer des annonces attrayantes pour générer des leads

Optimiser les landing pages pour convertir les visiteurs en leads (choix de l’objectif conversion sur le site web)

Mesurer et analyser les performances des campagnes

Toutes les bonnes pratiques pour générer des leads grâce à LinkedIn Ads

Générer des leads grâce à LinkedIn demande une connaissance approfondie de la régie publicitaire du réseau social. Formats, ciblage, enchères… Nous revenons sur chacun de ces points pour vous aider à maîtriser toutes les ficelles de LinkedIn Ads. Le but est de vous exposer toutes les possibilités qui s’offrent à vous, et comment en tirer le meilleur parti.

Pour cela, nous vous dévoilons comment créer une stratégie de génération de leads étape par étape en misant sur l’un des deux objectifs destinés à convertir plus de prospects. D’un côté, il y a “Conversion de sites web” pour pousser l’internaute à effectuer une action sur votre site. De l’autre, il y a “Génération de leads”, formulaire natif à LinkedIn permettant de remplir automatiquement les champs avec les données des utilisateurs.

Les multiples secrets de pro qui sont partagés dans ce guide vous seront utiles tout au long de la construction de votre stratégie : bien choisir votre Call-to-Action, rédiger une bonne accroche, améliorer vos landing pages… Nous vous accompagnons main dans la main tout du long pour que vous puissiez créer des annonces performantes et mémorables qui ont un réel impact sur votre business.

En somme, ce livre blanc s’avère indispensable à toute entreprise B2B qui aspire à booster sa génération de leads qualifiés pour atteindre les sommets. Entre recommandations, explications et exemples, il contient les clés du succès de votre stratégie de lead generation sur LinkedIn. Pour toutes les découvrir, téléchargez dès maintenant notre guide.