Depuis plus d’un an, les autorités américaines et européennes se penchent sur de futures réglementations des intelligences artificielles (IA). Google, OpenAI, Anthropic et Microsoft ont décidé d’anticiper avec l’annonce, ce 26 juillet, d’un organisme axé sur le développement « sûr » et « responsable » des modèles similaires à ChatGPT.

Une « étape vitale » pour OpenAI et Microsoft ?

Frontier Model Forum, voici le nouveau-né des quatre sociétés les plus avancées au monde sur le domaine de l’IA. « Ce nouvel organisme s’appuiera sur l’expertise technique et opérationnelle de ses entreprises membres au profit de l’ensemble de l’écosystème de l’IA » affirment-ils conjointement dans un communiqué. Elles ajoutent que le Forum « aidera à faire progresser les évaluations techniques et les références, et en développant une bibliothèque de solutions pour soutenir les meilleures pratiques et normes de l’industrie ».

Pour y parvenir, les principaux objectifs du Forum se composent en 4 points : faire progresser la recherche sur la sécurité de l’IA ; identifier les meilleures pratiques pour le développement et le déploiement responsables de modèles de pointe ; collaborer avec les décideurs politiques, les universitaires, la société civile et les entreprises ; soutenir les efforts de développement d’applications qui peuvent aider à relever les plus grands défis de la société.

Le communiqué détaille également les critères d’adhésion que doivent respecter les entreprises pour rejoindre le Forum. Elles devront notamment démontrer un « engagement fort envers la sécurité » des IA. Les futurs partenaires seront « disposés à contribuer à faire avancer les efforts du Forum, notamment en participant à des initiatives conjointes et en soutenant le développement et le fonctionnement de l’initiative ».

Anna Makanju, vice-présidente des affaires mondiales chez OpenAI a déclaré « Il s’agit d’un travail urgent et ce forum est bien placé pour agir rapidement pour faire progresser l’état de la sécurité de l’IA ». De son côté, le président de Microsoft, Brad Smith a affirmé « Cette initiative est une étape vitale pour rassembler le secteur technologique afin de faire progresser l’IA de manière responsable et de relever les défis afin qu’elle profite à toute l’humanité ».

Les entreprises sentent le vent tourner avec l’arrivée de l’IA Act européen et une réflexion bien entamée à Washington. D’ici la fin de l’année, le Royaume-Uni accueillera le premier sommet mondial consacré à l’IA. Le but est de parvenir à une approche globale afin de limiter les risques liés à la technologie.

Les entreprises affirment que le Forum nommera, dans les prochains mois, un conseil consultatif pour évaluer les priorités. Il devra établir une charte, un système de gouvernance et un financement pour mener à bien les objectifs de l’organisme. Le consortium affirme vouloir collaborer avec des coalitions existantes comme Partnership on AI, une organisation à but non lucratif anglophone visant à une utilisation responsable des IA, et MLCommons, un groupe souhaitant accélérer l’innovation dans le domaine de l’apprentissage automatique.