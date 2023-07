Dans le cadre du rebranding voulu par Elon Musk, Twitter a officiellement clôturé son compte historique « @twitter » pour adopter un nouvel identifiant : « @X », plus en adéquation avec sa nouvelle image de marque. L’ancienne page officielle de la plateforme affiche donc désormais la mention « Ce compte n’est plus actif. Suivez @X pour les dernières informations », témoignant du début de cette nouvelle ère pour le réseau social… qui délaisse également son oiseau bleu originel, remplacé graduellement par un X stylisé sur fond noir. Ce changement d’identifiant n’est pas exclusif à Twitter, peu à peu la plateforme étend cette transition aux autres réseaux sociaux sur lesquels elle dispose également d’un compte officiel.

Pour contexte, notons que le compte « @X » était jusqu’à présent détenu par un certain Gene X Hwang, directeur d’un studio de photographie. L’intéressé tweetait néanmoins « tout est bien qui finit bien » il y a quelques heures depuis un nouveau compte sobrement nommé « @x1234567998765 ». On ignore si Twitter a décidé de lui racheter l’identifiant de son ancien compte, mais un accord à l’amiable semble en tout cas avoir été trouvé entre les deux parties.

Un travail de « rebranding » loin d’être achevé

Reste que « @twitter » n’était pas le seul compte géré par la plateforme sur Twitter. Cette dernière disposait il y a quelques jours encore des comptes « @TwitterSupport », « @TwitterDev » ou encore « @TwitterAPI ». Tous sont désormais inactifs, remplacés respectivement par « now @Support », « @Xdevelopers », et « @API », et tous arborent à présent fièrement un X blanc en guise de photo de profil.

Certains comptes Twitter locaux, comme Twitter Japan ou Twitter India, restent pour l’instant en activité, mais Twitter France a pour sa part changé de nom et adopté l’identifiant « @XFrance ». Même chose pour le compte anciennement dédié au service d’abonnement Twitter Blue, qui a été modifié très récemment pour revêtir la nouvelle identité de la marque.

Dans cette même démarche, on apprenait ce lundi du New York Times que les employés de Twitter sont maintenant encouragés à retirer les objets liés à l’oiseau bleu des locaux de firme. Sur place, à San Francisco, plusieurs salles de réunion ont par ailleurs été renommées, de manière parfois cocasse, par des mots contenant la lettre « X ». Parmi les nouveaux noms parvenus jusqu’à nous : « eXposure », « eXult », ou même « s3Xy ».

Notons toutefois que ce processus de transition entre Twitter et X n’en est encore qu’à ses débuts. Elon Musk a d’ailleurs indiqué que le logo X serait sujet à des évolutions « avec le temps », et il est fort probable que les efforts de l’homme d’affaires soient contrariés par un procès à court ou moyen terme.

Ces derniers jours, plusieurs médias ont en effet rapporté que Microsoft détient depuis 2003 une marque « X » liée à l’univers Xbox. Il en va de même pour Meta, qui avait déposé (à un niveau fédéral cette fois) une marque « X » avec un logo bleu et blanc en 2019.