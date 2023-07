À Grünheide, près de Berlin, Tesla prévoit de faire de son usine de voitures la plus grande d’Allemagne. Une gageure dans le pays de l’automobile par excellence. Après avoir répondu ...

À Grünheide, près de Berlin, Tesla prévoit de faire de son usine de voitures la plus grande d’Allemagne. Une gageure dans le pays de l’automobile par excellence. Après avoir répondu aux préoccupations environnementales des habitants de l’État de Brandebourg concernant l’expansion de l’usine, le processus d’approbation commencera la semaine prochaine. Mardi 18 juillet, les autorités locales ont publié en ligne les documents de candidature officiels.

Tesla souhaite doubler la capacité de production son usine allemande

Le projet de Tesla avance doucement, mais sûrement. Alors que l’expansion envisagée de son usine de véhicules électriques et de batteries avait pris du retard suite aux objections de groupes écologistes, Tesla est en bonne voie pour obtenir les autorisations.

Les documents de candidature publiés par le ministère local de l’environnement et de l’autorité de l’eau stipulent que Tesla produira des cellules de lithium ion à utiliser dans les voitures électriques et les systèmes de stockage d’énergie dans divers endroits du monde. Pour ce faire, l’expansion inclut les tests de cellules, de nouvelles zones pour mélanger les matériaux et « tous les autres processus et composants nécessaires pour la production d’anodes et de cathodes ».

Tesla envisage un nouvel espace de production de 700 mètres par 700 mètres, soit le double de la taille de son hall de production actuel. Le nombre de salariés augmenterait de 10 000 à 22 500 personnes. Les modifications comprennent également un système de recyclage de l’eau, un atelier de presse, un atelier de peinture ainsi que la construction de nouveaux éléments tels qu’un lieu de stockage de matériaux.

Pour les citoyens, l’annonce du projet avait été une douche froide. Selon Reuters, ces derniers s’inquiètent quant à l’utilisation de l’eau, la protection de la biodiversité et de l’impact environnemental qui engendreraient ces modifications. Lors de la session de questions-réponses organisée par Tesla, l’entreprise a tenté de les rassurer en vantant les mérites des véhicules électriques dans la lutte contre le changement climatique.

Maintenant que les documents de candidature sont publiés, les habitants ont jusqu’à mi-septembre pour émettre des objections par écrit ou par voie électronique. Dans ce cas, une autre audience publique aura lieu, à partir du 23 octobre prochain selon Tesla Mag. En l’absence d’opposition, la nouvelle version du premier centre de production européen de Tesla pourrait entrer en fonctionnement au premier semestre 2024. Pour convaincre, l’entreprise s’est engagée à ne pas puiser de capacité d’eau supplémentaire, mais à recycler 1,4 million de mètres cubes d’eau qu’elle peut déjà utiliser.

Pour Tesla, qui a publié hier des résultats trimestriels à la baisse, l’objectif est de vaincre le leader du marché Volkswagen. Pour l’heure, l’usine de Grünheide produit environ 5 000 véhicules par semaine. Avec cette expansion, Tesla souhaite doubler sa capacité de production de batteries à 100 gigawatts et atteindre 1 million de voitures produites par an. L’usine historique de Volkswagen à Wolfsburg sort 800 000 véhicules par an.