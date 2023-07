Quand pourrons-nous assister à l’absorption de Kioxia par Western Digital ? Vraisemblablement très bientôt. C’est en tout cas ce que nous dit Bloomberg, dont les sources faisaient il y a ...

Quand pourrons-nous assister à l’absorption de Kioxia par Western Digital ? Vraisemblablement très bientôt. C’est en tout cas ce que nous dit Bloomberg, dont les sources faisaient il y a quelques jours état d’une fusion imminente. Après des mois de négociations, les deux entités se seraient en effet donné pour objectif de parvenir à un accord de fusion d’ici le mois d’août. Cette nouvelle arrive presque de deux ans après l’apparition des premières rumeurs faisant état d’un rapprochement entre l’américain Western Digital et le japonais Kioxia, tous deux spécialisés dans les solutions de stockage.

Dans le détail, on apprend que l’accord serait articulé autour d’une scission exonérée d’impôt de l’activité flash de Western Digital, qui fusionnerait alors avec Kioxia. Et si une part importante des modalités restent secrètes, les actionnaires de Western Digital détiendraient un peu plus de 50 % de cette entité fusionnée. Il est par contre intéressant de noter que des cadres de Kioxia seraient chargés de gérer cette nouvelle entité au jour le jour, avec le soutien de certains responsables de Western Digital. Le financement de ce projet, lui, serait d’ores et déjà en place, lit-on.

Vers une entité domiciliée au Japon ?

On découvre en outre que les deux marques seraient représentées au conseil d’administration de cette nouvelle entité, et que cette dernière serait domiciliée au Japon. Bloomberg, rapporte par contre qu’elle serait dans un premier temps cotée au Nasdaq (États-Unis), mais qu’un transfert vers la bourse de Tokyo serait prévu par la suite. Bain Capital, principal actionnaire de Kioxia, recevrait pour sa part un dividende spécial à l’occasion de cette fusion, et Toshiba Corp. (ex-maison mère de Kioxia) continuerait de soutenir son ancienne filiale.

Il est important de noter que ces termes sont susceptibles d’évoluer d’ici le mois d’août, aucun accord définitif n’ayant apparemment été signé à ce stade. Il n’est pas non plus impossible que Western Digital et Kioxia décident de stopper net les négociations. En d’autres termes, rien n’est encore joué dans l’immédiat… même si les deux groupes semblent être sur la bonne voie.

Notons enfin que les deux sociétés possèdent déjà une coentreprise produisant des puces flash, et que cette potentielle union leur serait profitable pour concurrencer plus efficacement Samsung Electronics Co., leader sur le marché des puces mémoire.