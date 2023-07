Les revenus mondiaux issus du marché des services cloud publics a atteint 545,8 milliards de dollars en 2022, enregistrant ainsi une augmentation de 22,9 % par rapport à l’année précédente. Durant cette période, les services SaaS ont continué de représenter la plus grande source de revenus, constituant plus de 45 % du total, selon une étude de l’International Data Corporation (IDC).

Les services cloud, de plus en plus importants pour les entreprises

Le secteur du cloud computing est en plein boom depuis la pandémie de Covid-19, et l’année 2022 en est encore une fois la preuve. Ainsi, l’infrastructure en tant que service (IaaS) était la deuxième catégorie de revenus la plus importante, avec 21,2 % du total, tandis que la plateforme en tant que service (PaaS) et le logiciel en tant que service ont généré respectivement 17,0 % et 16,7 % des bénéfices globaux.

L’année dernière, les cinq principaux fournisseurs de services cloud, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google et Oracle, ont enregistré plus de 41 % des revenus totaux avec une croissance de 27,3 % par rapport à 2021. Offrant des solutions dans les quatre catégories de déploiement, Microsoft est resté en tête du marché des services cloud publics globaux avec une part de marché de 16,8 % en 2022. Elle était suivie par Amazon Web Services et une part de 13,5 %.

L’IDC constate que la plupart des organisations considèrent leur fournisseur de cloud comme leur partenaire technologique le plus stratégique. Cette opinion est partagée tant par les responsables informatiques que par les dirigeants d’entreprise, assure Lara Greden, directrice de recherche sur la plateforme en tant que service (PaaS) à l’IDC.

« En ce qui concerne la planification des développeurs PaaS et des services de données, les organisations qui n’ont pas encore entamé leur démarche de développement d’applications basées sur l’IA commencent à les prioriser. Celles qui ont déjà adopté l’IA se trouvent dans une position favorable pour évaluer une adoption ultérieure des capacités d’IA générative dans une stratégie d’application intelligente », détaille-t-elle dans un communiqué de presse.

De nouvelles opportunités grâce à l’IA

La forte croissance du secteur met une fois de plus en évidence la dépendance croissante des entreprises à l’égard d’une plateforme d’innovation cloud reposant sur des services informatiques largement déployés.

« Les fournisseurs cloud investissent massivement dans une infrastructure haute performance. Cela sert deux objectifs. Premièrement, cela ouvre la voie à la prochaine vague de migration des applications d’entreprise qui étaient auparavant sur site. Deuxièmement, cela crée les bases pour de nouveaux logiciels d’intelligence artificielle (IA) qui peuvent être déployés rapidement à grande échelle. Dans les deux cas, ces investissements ouvrent des opportunités de croissance du marché », estime Dave McCarthy, vice-président de la recherche sur les services d’infrastructure cloud et Edge.

Selon l’IDC, les dépenses dans l’infrastructure hautement performante et les services basés sur l’IA continueront de stimuler la croissance du marché à l’avenir, permettant aux entreprises d’accélérer leur transition vers les activités numériques et de renforcer leur position concurrentielle. Les offres mêlant IA et cloud computing sont, d’ailleurs, de plus en plus nombreuses. Tandis que Salesforce a lancé AI Cloud pour pousser l’IA générative dans les entreprises, Google Cloud s’est associé à SAP pour capitaliser sur cette technologie.

« La prochaine génération d’applications SaaS tirera parti des avancées de l’IA pour offrir des améliorations de performance sans précédent en termes de personnalisation, d’expérience client et d’efficacité opérationnelle, tout en redéfinissant les marchés fonctionnels dans tous les secteurs », explique Frank Della Rosa, vice-président de la recherche sur les logiciels en tant que service. Selon une étude menée par le cabinet McKinsey, les dépenses dans le cloud public devraient atteindre les 600 milliards de dollars en 2023. L’émergence de l’IA générative devrait, en outre, être bien plus discernable durant cette période.