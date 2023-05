Google Cloud, l’unité dédiée au cloud computing de la firme de Mountain View et l’éditeur de logiciels allemand SAP ont annoncé un partenariat visant à permettre à leurs clients de ...

Google Cloud, l’unité dédiée au cloud computing de la firme de Mountain View et l’éditeur de logiciels allemand SAP ont annoncé un partenariat visant à permettre à leurs clients de regrouper plus facilement des données provenant de différentes sources. Il s’appuiera notamment sur l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser les activités commerciales des clients.

Une solution complète pour les clients de SAP

Les deux entreprises vont ainsi combiner leur expertise pour offrir des solutions complètes. Plus spécifiquement, tous les clients de SAP auront la possibilité d’utiliser les outils d’IA de Google Cloud pour améliorer leurs processus et bénéficier d’une meilleure analyse des données. L’objectif global de cette collaboration est de permettre aux entreprises de tirer parti de la puissance des données et de l’IA pour stimuler leur transformation commerciale et obtenir des résultats significatifs dans divers domaines, tels que la gestion, le marketing et le commerce.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Comme le détaille le média Bloomberg, si un responsable de magasin devait s’assurer qu’une succursale dispose d’un stock suffisant, ce responsable pourrait utiliser un agent conversationnel créé avec les outils de Google Cloud pour interroger les stocks en vue d’une commande. L’objectif est d’« harmoniser » l’ensemble des données.

« ​​Nous combinons la puissance des données et celle de l’IA. C’est un effort conjoint entre nos deux sociétés pour optimiser la transformation de l’entreprise en utilisant ces informations », s’enthousiasme Thomas Kurian, le PDG de Google Cloud. « Peu de ressources sont aussi importantes pour la transformation numérique que les données. En intégrant profondément les données et les systèmes SAP à notre cloud, les clients pourront utiliser nos capacités d’analyse, ainsi que des outils d’IA avancés et des modèles de grand langage pour trouver de nouvelles perspectives à partir de leurs données », détaille-t-il.

De nouvelles opportunités de croissance

À travers ce partenariat, Google montre son ambition pour son unité Google Cloud, récemment devenue rentable pour la première fois et qui dispose d’un important potentiel de croissance. La firme de Mountain View capitalise également sur sa grande expérience dans le domaine de l’IA, secteur dans lequel elle a grandement accéléré la recherche ces derniers mois.

Pour SAP, il s’agit d’un moyen d’augmenter ses forces dans le cloud computing. Ce partenariat positionne Google Cloud et SAP en tant que fournisseurs de solutions de premier plan pour les entreprises souhaitant exploiter les avantages de l’IA et du cloud computing, et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation pour les deux entreprises.