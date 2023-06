Meta vient de lancer un service par abonnement pour les détenteurs de casques de réalité virtuelle. Un nouveau moyen de générer des revenus pour la firme de Mark Zuckerberg, qui ...

Meta vient de lancer un service par abonnement pour les détenteurs de casques de réalité virtuelle. Un nouveau moyen de générer des revenus pour la firme de Mark Zuckerberg, qui peine à rendre son activité dans le secteur rentable.

Deux jeux gratuits par mois

Il y a quelques semaines, Meta présentait son casque « le plus puissant à ce jour », le Meta Quest 3. L’entreprise assoit encore un peu plus ses efforts dans le domaine en dévoilant Meta Quest+. Cette offre d’abonnement, disponible à 7,99 dollars mensuels ou 60 dollars à l’année, donne accès à deux jeux gratuits chaque mois. La souscription est compatible sur le Quest 2, le Quest Pro, et le sera sur le Quest 3.

« Vous conservez chaque titre aussi longtemps que vous êtes abonné à Meta Quest+, ce qui vous permet d’augmenter la valeur de votre abonnement au fil du temps. Et vous pouvez annuler à tout moment pour une flexibilité maximale. Mieux encore, si vous vous réabonnez plus tard, vous retrouverez l’accès à tous les titres de votre période d’abonnement initiale », précise l’entreprise dans un billet de blog.

Cette offre représente un nouvel effort de Meta pour générer des revenus récurrents à partir de son unité Reality Labs, qui développe des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. En effet, elle a enregistré une lourde perte d’exploitation de 3,99 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2023.

Fidéliser les utilisateurs alors qu’Apple arrive

Malgré ces résultats négatifs, Meta continue de considérer le développement du métavers comme l’une de ses priorités. D’ailleurs, la firme a établi une feuille de route précise sur ses prochaines sorties de casques et lunettes de réalités virtuelle, mixte ou augmentée.

Meta Quest+ peut également servir de levier à Meta pour fidéliser ses utilisateurs. Si la firme fait figure de leader dans le secteur des casques de réalité augmentée, l’arrivé prochaine d’Apple sur le marché avec le Vision Pro pourrait bien chambouler l’ordre établi.

Mark Zuckerberg reste néanmoins confiant. « Il y a une réelle différence philosophique dans la manière dont nous abordons la question. Et le fait de voir ce qu’ils proposent et comment ils vont rivaliser me rend encore plus enthousiaste et, à bien des égards, optimiste quant à l’importance et à la réussite de ce que nous faisons. Mais ce sera un voyage amusant », a-t-il expliqué à ses employés après la WWDC.