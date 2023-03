Lors d’une présentation interne avec sa division Reality Labs, Meta a détaillé sa feuille de route dans les domaines de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) pour les années à venir. Au programme, de nombreux appareils et, en 2027, des lunettes qui devraient bouleverser l’industrie, selon l’entreprise.

Trois nouveaux Meta Quest

Depuis son changement de nom fin 2021, l’entreprise de Mark Zuckerberg mise sur ces technologies et sur le déploiement du métavers, considéré comme la prochaine itération d’Internet accessible via ces dernières. Malgré les difficultés dues au contexte macroéconomique, la société continue de miser son avenir sur sa division Reality Labs et a établi, en interne, une feuille de route très claire pour les années qui arrivent.

Selon The Verge, Meta prévoit de commercialiser trois nouveaux casques Meta Quest. Le Quest 3 devrait être deux fois plus fin et plus puissant que son prédécesseur et lancé dès cette année. Cet appareil proposera la réalité mixte (qui combine les réalités augmentée et virtuelle) et proposera de nouvelles applications fonctionnant avec cette technologie. Il devrait permettre à son porteur de se déplacer en portant le casque grâce à une nouvelle fonctionnalité.

En 2024, la société devrait sortir un autre casque, plus abordable et avec un objectif défini : offrir le meilleur prix dans le secteur de la réalité virtuelle. Dans un futur plus lointain, Meta lancera un autre casque, le plus avancé de tous, qui proposera notamment des avatars photoréalistes. Ces informations corroborent un article de The Information datant de mai 2022 qui expliquait que Meta envisageait de commercialiser quatre nouveaux casques VR, le premier étant le Quest Pro déployé fin 2022.

Des lunettes de réalité augmentée reliées à un bracelet connecté

En parallèle, l’entreprise va largement étendre ses capacités dans le domaine de la réalité augmentée. Elle développe d’ores et déjà ses prochains modèles de lunettes AR qui devraient être connectées à un bracelet intelligent, rapporte The Verge.

Dès cet automne, une nouvelle version des Ray-Ban Stories sera lancée et en 2025, la troisième génération de cet appareil sera déployée. Cette dernière sera dotée d'un écran appelé « viseur » conçu pour visualiser les textes entrants, scanner les codes QR et traduire les messages dans d'autres langues en temps réel. Les utilisateurs seront en mesure de contrôler les lunettes avec des mouvements de la main et pourront éventuellement taper des messages à l'aide d'un clavier virtuel. Pour l’accompagner, Meta développe une montre connectée à interface neuronale qui permettra de contrôler les lunettes.

Le géant californien prévoit de chambouler l’industrie en 2027, avec des lunettes de réalité augmentée en développement depuis 8 ans déjà sous le nom de code Orion. Elles auront notamment la capacité de projeter des avatars sous forme d'hologrammes de haute qualité superposés au monde réel et seront déployées avec la deuxième génération de montre connectée de la société. Les employés auront l'occasion de tester le dispositif dès 2024 ; il sera lancé dans la gamme « Innovation » de Meta, soit des lunettes intelligentes avancées pour les premiers utilisateurs. Cet appareil est considéré par la société comme le futur du smartphone.

L’entreprise prévoit de s'appuyer sur son modèle économique existant, la publicité, pour générer des revenus à travers ces futurs appareils. Elle estime pouvoir réaliser un bénéfice moyen par utilisateur supérieur à celui qu'elle réalise actuellement via les réseaux sociaux, grâce à une combinaison de la vente de biens virtuels, d'ajouts optionnels tels que les sauvegardes dans le cloud, et les publicités en réalité augmentée, détaille The Verge.

La compétition s’annonce féroce

« Si nous atteignons des projections proches, ce sera un business énorme. Un business différent de tout ce que nous avons vu sur les téléphones mobiles auparavant », s’est enthousiasmé Alex Himel, vice-président de la réalité augmentée chez Meta, devant ses employés.

Malgré tout, l’entreprise ne va pas être le seul acteur dans ce marché considéré comme clé pour l’avenir. De plus en plus de géants technologiques s’y intéressent ; c’est notamment le cas d’Apple qui devrait présenter son tout premier casque de réalité mixte ce mois de juin. La marque à la pomme prévoit déjà un autre appareil après celui-ci, ce qui démontre son ambition à long terme dans le secteur. La compétition s’annonce féroce.