Meta a de grands projets pour la réalité virtuelle (VR). Tout est mis en œuvre pour mettre en place le métavers et plusieurs casques VR sont déjà dans les cartons. C’est ce qu’avance The Information en s’appuyant sur une feuille de route interne.

4 casques de réalité virtuelle en développement

La maison mère de Facebook envisage de sortir 4 casques de réalité virtuelle d’ici 2024. Le premier d’entre eux est connu sous le nom de « projet Cambria », avec une première version nommée Acata qui doit arriver dans les rayons en septembre. Cette version améliorée du Meta Quest 2 sera suivie par une version encore plus performante appelée Funston en 2024. Les deux autres casques VR répondent aux noms de code Stinson et Cardiff avec des dates de lancement prévues pour 2023 et 2024.

Le casque Cambria se veut être un équipement haut de gamme. L’équivalent d’un ordinateur miniaturisé qui dépassera son prédécesseur en matière de performances. L’appareil devrait pouvoir projeter des images en haute résolution permettant aux professionnels de s’en servir pour écrire, coder, etc. Le casque sera équipé d’une fonctionnalité intitulée full-color passthrough permettant au système de suivre le mouvement des yeux et reconnaître les expressions faciales : un moyen de réaliser de la réalité mixte.

Meta a présenté en juillet dernier sa nouvelle API pour les Meta Quest permettant aux utilisateurs du casque de passer d’une immersion totale à une expérience hybride. L’API avait déjà été utilisé pour la fonctionnalité Infinite Office permettant d’utiliser un bureau virtuel avec deux fenêtres.

Initialement attendu pour 2021, Cambria a été retardé en raison de problèmes sur la chaîne d'approvisionnement et d’autres difficultés liées à la pandémie. D’après The Information le casque devrait coûter au moins 799 dollars.

Meta veut donner goût à la VR

Avec l’ouverture prochaine du Meta Store, le premier magasin physique de l’entreprise, il est clair que Mark Zuckerberg souhaite qu’un maximum de personnes puissent essayer les différents appareils de réalité augmentée et virtuelle.

La boutique située à Burlingame, en Californie, proposera à l’essai ses casques VR, ses écrans connectés Meta Portal ou encore ses lunettes connectées Ray-Ban Stories. Il s’agit d’offrir aux clients et aux curieux un avant-goût des appareils qui permettront d’accéder au métavers et de montrer toutes les possibilités qu’ils offrent.

Les casques VR ne sont pas les seuls projets en préparation dans les locaux de Meta. Des montres connectées mais surtout des lunettes de réalité augmentée sont en cours de développement sous le nom de projet Nazare. Celles-ci sont également attendues pour 2024.