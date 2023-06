Dans le circuit de la livraison à domicile, les livreurs sont beaucoup plus nombreux que les robots autonomes. Bolt, spécialisé dans le covoiturage et la livraison de nourriture, pourrait inverser ...

Dans le circuit de la livraison à domicile, les livreurs sont beaucoup plus nombreux que les robots autonomes. Bolt, spécialisé dans le covoiturage et la livraison de nourriture, pourrait inverser cette dynamique. L’entreprise a annoncé que d’ici quelques mois, elle commencerait à livrer ses clients grâce à une flotte de petits engins autonomes.

Les robots de Bolt ont déjà été testés à San Francisco

D’ici la fin de l’année à Tallinn, en Estonie, ville natale de Bolt, les clients devraient commencer à recevoir leur nourriture dans des robots de la taille d’une valise. Dans un communiqué publié le 21 juin, Markus Villig, fondateur et PDG de l’entreprise, a déclaré « Nous nous concentrons sur la fourniture de solutions complètes pour aider à rendre le transport local aussi durable que possible ». Pour créer son armada de nouveaux livreurs, Bolt a noué un partenariat avec la société américaine de robotique Starship Technologies. « Starship offre un service intelligent et très apprécié qui a fait ses preuves au cours des cinq dernières années et nous sommes ravis de présenter ce service à davantage de personnes », a ajouté Markus Villig.

Lorsqu’une tallinoise ou un tallinois voudra commander sur l’application Bolt, il suffira de cliquer sur un bouton lors du paiement pour déclencher le processus. Un robot présent dans une station commencera à naviguer pour se déplacer jusqu’au restaurant. Le personnel placera la nourriture dans l’appareil et le robot se dirigera vers l’adresse. Une fois arrivé à la porte, le client appuiera sur un bouton qui ouvrira le coffre contenant le repas.

Startship, fondé par Ahti Heinla et Janus Friis, les créateurs de Skype, exploite déjà une flotte de robots de livraisons autonomes aux États-Unis. Le service est utilisé par des étudiants à San Francisco en partenariat avec la société de livraison de nourriture Grubhub. En plus de Bolt, l’entreprise a signé un accord avec Co-op, une entreprise de supermarché présente au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.

De son côté, Bolt, créé en 2013, a levé plus de 2 milliards de dollars de financement auprès de Sequoia, la Banque européenne d’investissement et de l’International Finance Corporation, une institution financière de la Banque mondiale. L’entreprise compte actuellement plus de 100 millions de clients dans 45 pays d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique Latine.

Bolt et Starship rejoignent un nombre croissant d’entreprises axées sur la livraison autonome. Alibaba, géant du e-commerce chinois, utilise depuis plus de trois son Xiaomanlv qui a effectué plus de 10 millions de livraisons. Carrefour s’est associé en Belgique avec Deliver.ai pour livrer des courses indépendamment de toute aide humaine. La pertinence économique de ces drones fait tout de même débat, la référence du secteur, Amazon, a arrêté les essais sur son robot Scout en octobre dernier. Le géant continue toutefois d’étudier la piste aérienne.