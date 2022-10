Chez Amazon, le nombre de ventes ralenti, le nombre de projets aussi. Le robot autonome Scout, ressemblant à une petite glacière roulante, ne livrera plus. Le mastodonte de l’e-commerce a récemment mis fin au test en Californie du Sud et d’autres États. Selon Bloomberg, l’équipe chargée du projet va être dissoute et dispatcher dans d’autres services.

3 ans de développement pour Amazon Scout

C’est en 2019 qu’Amazon a annoncé son projet de créer un robot de livraison autonome et électrique. De la taille d’une glacière, Scout se déplace avec 6 roues sur les trottoirs au pas. Le robot était programmé pour ouvrir son coffre en arrivant chez le client pour qu’il puisse récupérer son colis.

En l’espace de 3 ans, le géant de l’e-commerce avait réalisé quatre phases de tests en Californie du Sud, en Géorgie, dans le Tennessee, et dans l'État de Washington. Le robot a toujours été accompagné d’un humain pour terminer ses livraisons.

400 personnes liées au projet

Dernièrement, le service de 400 personnes lié au développement de Scoot a été fermé. Les employés vont être éparpillés dans l’entreprise en fonction de leur qualification, affirme la porte-parole d'Amazon à Bloomberg. Une équipe réduite continuera de réfléchir à l'idée d'un robot autonome.

Amazon assure que le projet actuel ne fonctionne pas, "Au cours de notre test limité sur le terrain, nous nous sommes efforcés de créer une expérience de livraison unique, mais nous avons appris, grâce aux commentaires, que certains aspects du programme ne répondaient pas aux besoins des clients. (...) Par conséquent, nous mettons fin à nos essais sur le terrain et réorientons le programme" a noté le géant de l’e-commerce.

L’avenir du centre de recherche et développement (R&D), ouvert en juillet 2021 à Helsinki, en Finlande, axé sur le développement du robot de livraison Amazon Scout, n’est pas connu. Ce laboratoire R&D avait aussi pour objectif de réduire les émissions de CO2 des livraisons, Amazon Scout était l’une des solutions pour y parvenir.

Cet abandon pose des questions sur l'avenir d'autres projets de systèmes de livraison autonomes. Il y a quelques années, Amazon avait annoncé la livraison par drone. Au cours de cet été 2022, le géant du E-commerce a affirmé que les premières livraisons venues du ciel arriveront en fin d’année à Lockerford en Californie et à College Station au Texas. Des problèmes de sécurité importants et des lacunes techniques pourraient empêcher le projet d’éclore dans de bonnes conditions, l’amenant à rejoindre le destin de Scout.