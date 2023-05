Alibaba aurait, selon plusieurs médias locaux, transféré, le 13 mai, son équipe de recherche et développement sur les technologies de conduite autonome à sa branche de logistique Cainiao. Une restructuration ...

Alibaba aurait, selon plusieurs médias locaux, transféré, le 13 mai, son équipe de recherche et développement sur les technologies de conduite autonome à sa branche de logistique Cainiao. Une restructuration supplémentaire pour le géant de l’e-commerce chinois qui a annoncé, récemment, la division de ses activités en six branches.

Une fusion logique entre les deux entités d’Alibaba ?

Au cours de cette réorganisation, l’avenir de la Damo Academy, un centre de recherche réunissant 16 laboratoires, reste incertain d’après le South China Morning Post. Seul celui de la conduite autonome de l’académie est, pour le moment, déplacé vers une filiale d’Alibaba, Cainiao donc. Le transfert ne concerne qu’une partie des employés. Selon le média chinois Jiemian, les autres salariés ont été licenciés ou réorientés dans d’autres laboratoires.

Auparavant, Damo Academy et Cainiao ont déjà travaillé plusieurs fois ensemble. Depuis plus de trois ans, le laboratoire de conduite autonome fournit son robot de livraison, baptisé Xiaomanlv (« petit âne compétent » en français), à la branche logistique d’Alibaba. Il transporte notamment des colis de commande en ligne provenant de restaurant et d’épicerie. L’utilisation du petit âne est, encore, limitée : il ne sert à l’entreprise que pour les besoins de livraison dite du dernier kilomètre. Fier de son lancement, Alibaba a déclaré, en juillet 2022, que les Xiaomanlv avaient été déployés dans plus de 200 campus universitaires chinois et avaient livré plus de 10 millions de colis.

Le géant de l’e-commerce chinois espère que sa branche de conduite autonome livre un million de colis par jour d’ici 2024. Durant l’événement Double 11, le Black Friday chinois, Cainiao a envoyé plus de 18 millions de colis quotidiennement. L’année prochaine, Xiaomanlv pourrait transporter une grande quantité de ces commandes.

Fin mars, Alibaba a annoncé la division de ses activités en six branches distinctes : Cainiao ; Cloud Intelligence Groupe, chargé des activités de cloud et d’intelligence artificielle ; Taobao Tmall Commerce Group s’occupe du commerce en ligne de ses filiales éponymes ; Local Services Group dirige le service de livraison de nourriture Ele.me ; Global Digital Commerce Group supervise les activités internationales de l’e-commerce.

Chacune est libre d’obtenir des financements extérieurs et d’être introduite en bourse. Résultat, la branche logistique envisage, d’après Reuters, de lever jusqu’à 2 milliards de dollars par le biais d’une introduction en Bourse à Hong Kong début 2024. De son côté, Global Digital Commerce Group voudrait entrer en Bourse à New York.

La présence d’Alibaba dans de nombreux pays permet, par rebond, à Cainiao de s’y installer également. Le 14 novembre dernier, la branche de logistique avait renforcé sa présence en Amérique du Sud. Il est probable que les Brésiliens, les Chiliens et les Mexicains verront des Xiaomanlv sur leurs trottoirs dans les prochaines années.