Ce 19 juin, un lanceur Falcon 9 de SpaceX a déployé SATRIA (SAteliT Republik IndonesiA), le plus grand satellite de télécommunications de l’Indonésie. Celui-ci va permettre d’accroître la couverture Internet dans le pays asiatique et de réduire sa « facture numérique ».

La mise en place complexe de la connectivité en Indonésie

Si environ deux tiers des 280 millions d’habitants de l’Indonésie utilisent Internet, la connectivité reste limitée dans les îles orientales éloignées et sous-développées du pays. Quatrième pays le plus peuplé du monde, l’Indonésie compte en effet près de 6 000 îles habitées, ce qui complique la mise en place d’une infrastructure nationale pour la connectivité internet.

SATRIA devrait changer la donne. Conçu par le géant du spatial européen Thales Alenia Space, il occupera le créneau orbital au-dessus de la région orientale de la Papouasie. « Certaines zones sont encore vierges. Cette technologie satellitaire est le réseau de télécommunication de dernier recours. Pourquoi utiliser un satellite ? Parce qu’il est impossible d’utiliser la fibre optique ou la technologie terrestre à micro-ondes », explique Danny Januar Ismawan, directeur des infrastructures de l’Agence indonésienne des télécommunications et de l’accessibilité à l’information.

« Doté d’une capacité de 150 gigabits par seconde, il fournira un accès internet haut débit aux milliers d’îles de l’archipel indonésien et a pour ambition de connecter des centaines de milliers de zones, dont des milliers d’écoles, d’hôpitaux et de bâtiments publics, ainsi que des sites gouvernementaux régionaux non reliés par des infrastructures satellitaires ou terrestres existantes », détaille Thales Alenia Space à propos du satellite dans un communiqué de presse.

À hauteur de 540 millions de dollars, ce projet va « accélérer l’accès à Internet dans les villages situés dans des zones qui ne peuvent être atteintes par la fibre optique au cours des dix prochaines années », commente Mahfud MD, ministre de coordination des Affaires politiques, juridiques et sécuritaires de l’Indonésie.

Deployment of PSN SATRIA confirmed pic.twitter.com/mEUehzvfKc — SpaceX (@SpaceX) June 18, 2023

Douzième lancement du Falcon 9 de SpaceX

Le lancement a été opéré depuis Cape Canaveral, aux États-Unis. Il s’agissait de la douzième mission réalisée par ce Falcon 9. Parmi celles-ci, on compte quatre missions de la capsule Crew Dragon vers la Station Spatiale internationale pour la NASA, dont deux avec équipage et deux vols de réapprovisionnement robotisés.

Le lanceur s’est ensuite posé, comme à l’accoutumée avec SpaceX, sur un navire conçu à cet effet dans l’océan Atlantique. Son étage supérieur a quant à lui continué à transporter SATRIA vers l’orbite de transfert géosynchrone (ne orbite géocentrique sur laquelle un satellite se déplace dans le même sens que la planète), où le satellite a été déployé un peu moins de 37 minutes après le décollage.