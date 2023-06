Le conseil d’administration du constructeur automobile Renault a annoncé, ce 19 juin, que sa filiale électrique Ampere sera dirigée par le PDG du groupe, Luca de Meo. La marque au ...

Le conseil d’administration du constructeur automobile Renault a annoncé, ce 19 juin, que sa filiale électrique Ampere sera dirigée par le PDG du groupe, Luca de Meo. La marque au losange prévoit que son unité soit rentable d’ici 2025 et prépare une introduction en Bourse pour la fin de l’année.

Ampere à contre-courant

Dans un court communiqué, Renault a dévoilé la restructuration d’Ampere : Luca de Meo a pris les rênes ; deux cadres historiques du groupe, Josep Maria Recasens et Vincent Piquet, ont été respectivement nommés directeur des opérations et directeur financier. La marque déclare « Luca de Meo doit assurer le lancement de la société et la réussite de son projet d’introduction en Bourse, tout en conservant ses responsabilités actuelles de directeur général de Renault. »

Ampere a été créé en novembre 2022 dans l’objectif de regrouper toutes les activités liées aux voitures électriques de Renault. L’entreprise doit rassembler plus de 10 000 salariés dans les Hauts-de-France pour produire la nouvelle Megane E-Tech, les futures Renault 5, Renault 4, et les Scénic électriques.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour créer cette filiale, Renault s’est reposé sur ses partenaires historiques. Nissan s’est engagé à prendre 15 % des parts d’Ampere lors de son introduction en Bourse. Mitsubishi devrait acquérir également une dizaine de pourcents. Qualcomm, l’un des leaders mondiaux de processeur pour smartphones, a aussi annoncé son soutien à l’entreprise. Cette association de géants pourrait ne pas suffire pour faire face à la forte concurrence des marques comme Tesla et du chinois BYD. Les entreprises étrangères n’hésitent pas à casser les prix pour gagner des parts de marché. L’annonce de restructuration n’a pas rassuré les marchés financiers. La valeur des actions de Renault a perdu 4 % à 35,40 euros.

Sceptique, Renault est déterminé à introduire son unité électrique en Bourse d’ici la fin de l’année. Le constructeur prévoit 30 % de croissance annuelle dans les huit prochaines années. Ils affirment pouvoir atteindre une réduction des coûts de 40 % sur chaque voiture d’ici 2027. En avril dernier, la marque au losange avait déjà choisi les banques qui dirigeraient la cotation : BNP Paribas, Goldman Sachs et JPMorgan. Le 19 juin, Renault a confirmé ses ambitions « Ampere est créé pour devenir le leader européen du véhicule électrique en termes de compétitivité et de technologie ».