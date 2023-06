Applied Materials, équipementier majeur dans l’industrie des semi-conducteurs, a porté plainte contre une rivale chinoise baptisée Mattson. Elle l’accuse d’espionnage et de vol de propriété intellectuelle, sur une campagne qui ...

Applied Materials, équipementier majeur dans l’industrie des semi-conducteurs, a porté plainte contre une rivale chinoise baptisée Mattson. Elle l’accuse d’espionnage et de vol de propriété intellectuelle, sur une campagne qui a supposément duré 14 mois.

Une campagne d’espionnage sur plus d’un an, assure Applied Materials

Basée en Californie, Mattson a été rachetée par Beijing E-Town Dragon Semiconductor Industry Investment Center, firme soutenue par Pékin, en 2016. Selon Applied Materials, elle a recruté 17 de ses ingénieurs les plus chevronnés en un peu plus d’un an, et mené une vaste campagne d’espionnage afin de dérober ses secrets commerciaux, rapporte Bloomberg.

« Nous engageons une action en justice pour garantir la protection de nos droits de propriété intellectuelle », a confirmé Applied Materials. L’entreprise refuse néanmoins de faire d’autres commentaires en raison du litige en cours. Dans son document de plainte, la firme détaille des événements inhabituels entourant le départ d’employés clés. Par exemple, la plupart du personnel concerné a effacé le contenu de son téléphone et refusé de révéler son nouvel employeur.

Applied Materials détient des preuves démontrant que l’un des employés a effectivement envoyé des documents issus de la société à une adresse personnelle, pour en garder des « souvenirs » assure-t-il. « Nombre de ces documents sont très sensibles, techniques et contiennent des secrets commerciaux et un savoir-faire d’Applied qui donneraient à Mattson des années d’avantage concurrentiel dans sa trajectoire et son développement technologiques », fustige le géant américain.

Un moyen pour Pékin de contourner les sanctions américaines

« Les plaintes contre Mattson n’ont aucun fondement et seront résolues en notre faveur. La plainte dans cette affaire a été déposée il y a 16 mois et ne contenait aucune preuve à l’appui des allégations contre Mattson. Aucune preuve n’est apparue depuis lors, malgré une procédure judiciaire vigoureuse, et aucune n’apparaîtra à l’avenir, car les allégations sont fausses », affirme un porte-parole de Mattson. La plainte a été déposée en mars 2022, mais n’avait pas été rendue publique jusqu’alors.

Ce n’est pas la première fois que la Chine est accusée d’espionnage industriel, particulièrement dans le secteur des semi-conducteurs. En octobre dernier, les États-Unis ont imposé de lourdes sanctions à l’Empire du Milieu pour l’empêcher d’accéder à des technologies clés, et ont enjoint leurs alliés à faire de même. Depuis, ASML, autre leader d’équipements de fabrication de semi-conducteurs, a accusé un ancien employé basé en Chine d’avoir aidé à voler des informations technologiques confidentielles.

Pour obtenir des compétences techniques, les entreprises chinoises ont souvent eu recours à l’acquisition de groupes étrangers. Dans un contexte géopolitique tendu, cette manœuvre est bien plus complexe à appliquer, poussant le pays à chercher d’autres solutions pour rester dans la course.