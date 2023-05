Dongfang Jingyuan Electron, entreprise chinoise spécialisée dans les semi-conducteurs et les machines permettant leur fabrication, envisage une cotation en bourse pour l’année prochaine. De quoi obtenir des financements pour tenter ...

Dongfang Jingyuan Electron, entreprise chinoise spécialisée dans les semi-conducteurs et les machines permettant leur fabrication, envisage une cotation en bourse pour l’année prochaine. De quoi obtenir des financements pour tenter de développer les techniques de fabrication dont est privée la Chine avec les contrôles à l’exportation occidentaux, notamment ceux des Pays-Bas sur les produits avancés d’ASML.

La Chine cherche à remplacer ASML au niveau local

À l’heure actuelle, Dongfang Jingyuan Electron serait évalué à 1,2 milliard de dollars. L’entreprise travaillerait d’arrache-pied selon Bloomberg afin de réaliser son introduction en bourse sur le Shanghai Stock-Exchanges STAR Market, le marché boursier chinois axé autour de la science et de nouvelles technologies. Ce dernier est considéré comme le Nasdaq chinois.

En 2022, l’entreprise a réussi à lever environ 130 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs. En Chine, cette start-up a été désignée comme un « petit géant » et avait même été sélectionnée dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à favoriser l’innovation dans un pôle de compétitivité capable de concurrencer la Silicon Valley.

Si cette entité intéresse autant Pékin, c’est parce qu’elle pourrait bien être la solution à l’un de ses problèmes. Avec le renforcement des restrictions américaines en octobre 2022, le pays n’a plus la possibilité d’exporter des semi-conducteurs performants, ni même des machines permettant leur fabrication. Les États-Unis sont allés plus loin et ont même convaincu d’autres pays de rejoindre leur cause, dont le Japon et les Pays-Bas.

ASML accuse Dongfang Jingyuan Electron de vol de propriété intellectuelle

Pour le gouvernement chinois, il s’agit d’une véritable désillusion. En effet, les Pays-Bas abritent ASML, la plus grande entreprise du monde spécialisée dans la production de machines de photolithographie avancées pour l’industrie des semi-conducteurs. Grâce à ces appareils, les entreprises spécialisées dans la production de puces ont toutes les cartes en main pour proposer des composants de qualité. Néanmoins, l’Administration Biden a obtenu du gouvernement néerlandais d’empêcher qu’ASML ne puisse exporter ses machines les plus perfectionnées en Chine.

L’an dernier, ASML avait déjà Dongfang Jingyuan Electron dans son viseur. En effet, l’entreprise néerlandaise avait affirmé que la société chinoise enfreignait potentiellement des droits de propriété intellectuelle avec les logiciels qu’il utilisait pour faire fonctionner ses machines.

La start-up basée à Pékin était d’ailleurs proche d’une ancienne firme de la Silicon Valley qui avait été poursuivie par la société néerlandaise pour vol de propriété intellectuelle. ASML avait obtenu gain de cause en 2019. De son côté, Dongfang Jingyuan Electron avait déclaré que toutes ses opérations étaient conformes aux lois et réglementations en vigueur. Malgré tout, le président de la start-up, Yu Zongchang, est toujours au centre d’un mandat d’arrêt en Californie sur des allégations de vol de secrets commerciaux d’ASML.