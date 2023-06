Le Cloud quantique d’IBM va bientôt concerner une région supplémentaire, et pas des moindres : l’Europe. Le géant américain a annoncé cette semaine son intention de construire son premier centre ...

Le Cloud quantique d’IBM va bientôt concerner une région supplémentaire, et pas des moindres : l’Europe. Le géant américain a annoncé cette semaine son intention de construire son premier centre de données quantique européen. Attendu pour 2024, ce dernier sera implanté sur le campus d’Ehningen, en Allemagne, où IBM a déjà des installations. Il y a deux ans, la firme avait par exemple installé son ordinateur quantique IBM Quantum System One dans cette localité située à proximité de Stuttgart, non loin de la frontière française.

La construction de ce centre de données quantique va quoi qu’il en soit permettre à IBM d’accroître la portée de son offre IBM Quantum, qui permet, pour faire court, de bénéficier via le Cloud de la puissance de calcul des ordinateurs quantiques du groupe. D’après IBM, ce nouveau data center regroupera d’ailleurs « plusieurs systèmes d’informatique quantique » dotés chacun de processeurs quantiques développant individuellement plus de 100 qubits de puissance.

Une première en Europe pour IBM

« Les utilisateurs en Europe et ailleurs dans le monde pourront provisionner des services au sein de ce datacenter pour leurs activités de recherche et d’exploration en informatique quantique basées sur le Cloud », explique IBM dans son communiqué. « Cette installation sera le deuxième datacenter quantique et la deuxième région Cloud quantique d’IBM, après Poughkeepsie, dans l’État de New York », qui dénombre déjà une vingtaine d’ordinateurs quantiques.

Le data center quantique allemand d’IBM desservira quoi qu’il en soit la soixantaine de clients européens de son offre IBM Quantum. Parmi eux, des entreprises mais aussi des centres de recherches. Comme le souligne l’Usine Digitale, l’ouverture de ce site devrait en outre permettre à ces clients d’être en conformité avec la réglementation européenne en matière de protection des données puisque les données en question seront « traitées et gérées exclusivement en Europe », assure IBM.

On apprend néanmoins que ce nouveau data center ne les protégera pas du Cloud Act américain. Cette nouvelle législation force notamment les fournisseurs de Cloud américains à coopérer avec les agences de renseignement américaines en leur fournissant des informations stockées sur leurs serveurs… et ce, peu importe leur localité (États-Unis ou étranger).

IBM investit massivement sur l’informatique quantique

Notons que les investissements d’IBM en matière d’informatique quantique portent progressivement leurs fruits. La firme a par exemple dévoilé il y a quelques mois un nouveau processeur quantique capable de développer quelque 433 qubits, un niveau de puissance record à l’heure actuelle, mais qui devrait rapidement être dépassé. IBM travaille en effet sur un nouveau modèle, attendu plus tard cette année, qui devrait pour sa part dépasser les 1000 qubits, tandis qu’un super-calculateur quantique offrant plus de 4 000 qubits est aussi prévu, cette fois courant 2025.