Le chiffre d’affaires de ByteDance, la maison mère de TikTok, a augmenté de 30 % de 2021 à 2022. Le géant chinois, fondé il y a dix ans seulement, prouve sa robustesse alors qu’il traverse une période plus que mouvementée.

ByteDance signe une année 2022 impressionnante

Tandis que le secteur de la tech est en proie à un important ralentissement économique, ByteDance continue son ascension. Ses revenus ont passé la barre des 80 milliards de dollars en 2022, selon une note interne envoyée par la société à ses investisseurs et relayée par The Information. Cela représente une hausse de 30 % par rapport à 2021.

L’entreprise chinoise a ainsi enregistré une croissance bien plus importante que Meta ou Amazon dans un contexte difficile. TikTok et son cousin chinois, Douyin, intéressent davantage les annonceurs que d’autres réseaux sociaux en cette période. Plus soucieux des coûts, ils privilégient les services de vidéo qui suscitent davantage d’engagement. Douyin représente la plus importante source de revenus de ByteDance ; la plateforme s’étant transformée en super application comprenant des achats intégrés, la livraison de repas ainsi que la vente de produits alimentaires.

Le chiffre d'affaires de ByteDance est désormais presque équivalent à celui de Tencent, la maison mère de WeChat. Elle a engrangé 80 milliards de dollars l'année dernière. ByteDance est l’entreprise privée la plus valorisée au monde.

Les difficultés s’empilent

Comme le note Bloomberg, ce rythme d'expansion souligne la résilience des activités de l’entreprise alors qu’elle est confrontée à des difficultés aussi bien dans son pays natal qu’en Occident. En Chine, elle a été contrainte de mettre en œuvre des mesures pour réduire ses dépenses, alors que le pays a été affecté par la politique zéro-Covid. En amont, les autorités ont appliqué une régulation hautement stricte des géants technologiques du pays.

Aux États-Unis, où TikTok compte 150 millions d’utilisateurs, les législateurs sont de plus en plus nombreux à demander une interdiction de l’application. ByteDance est en effet soupçonnée de partager les données personnelles des Américains avec le gouvernement chinois. Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a été vigoureusement auditionné par des membres de la Chambre des représentants, qui accusent également l’application de représenter un danger pour les jeunes.

Plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont par conséquent décidé de l’interdire sur les appareils gouvernementaux. Reste désormais à voir si la croissance de ByteDance continue d’augmenter de la même manière en 2023. Tandis que la situation économique ne devrait pas s’améliorer, les véhémences des États-Unis et ses alliés à son égard pourraient lui porter préjudice ; dans le même temps, la société a montré toute sa ténacité en continuant de grappiller des parts de marché aux mastodontes américains comme Instagram.