Ledger, la jeune pousse française spécialisée dans le secteur des cryptomonnaies a réussi à boucler un nouveau tour de table pour un montant de 456 millions d'euros. Grâce à ce financement, la start-up a pu maintenir sa valorisation à 1,3 milliard d'euros.

Nouvelle levée de fonds de 456 millions d'euros pour la start-up française

Malgré la crise que traverse la cryptosphère, la start-up spécialisée dans la sécurisation des cryptoactifs a réussi un coup de maître. Dans le but d'accélérer son développement, Ledger a conclu un tour de table en série C grâce à un nouveau financement de 100 millions d'euros. L'entreprise accueille à son capital de nouveaux investisseurs : Korelya Capital détenue par Fleur Pellerin, ancienne ministre de la Culture et de la Communication, mais aussi Cap Horn ou encore Cathay Innovation.

Selon les propos de Pascal Gauthier, le PDG de la licorne française, au journal Les Echos, « Ledger s'est très bien comporté en 2022 et a validé son business model ». Une nouvelle qui a ravi les investisseurs qui n'ont pas hésité à se rapprocher du spécialiste de la sécurisation des cryptoactifs. Néanmoins, malgré une année 2022 correcte, Ledger a enregistré un chiffre d'affaires en légère baisse (-2 %).

Ce nouveau tour de table n'a donc pas pour objectif de renflouer le compte en banque de la start-up. « L'argent qu'on a levé en 2021 est toujours sur notre compte en banque. Il faut continuer à investir pour être à l'aise et prêt quand le marché haussier sera de retour, sûrement en 2024 ou 2025 », précise le dirigeant.

L'inspiration numéro 1 de Ledger : Apple

Fondée en 2011 par plusieurs entrepreneurs, dont Eric Larchevêque, la start-up n'a cessé d'évoluer, notamment en bouclant un tour de table à hauteur de 380 millions d'euros. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue la quinzième licorne de la French Tech. Pour atteindre cet objectif et continuer d'évoluer, la jeune pousse affirme avoir eu pour modèle Apple. Le PDG de Ledger estime même que la marque à la Pomme « a le meilleur business hardware du monde. Et il a inventé le concept de 'hardware as a service' ».

Son nouveau produit, Ledger Stax, fait justement penser aux dernières générations de l'iPod Nano. Coïncidence ? Pas vraiment. Afin de concevoir cet appareil, Ledger a fait appel à Tony Fadell, l'ingénieur qui a conçu l'iPod. En réalité, il s'agit d'un nouveau portefeuille permettant de stocker et sécuriser ses cryptomonnaies et NFT.

En effet, la chute de plusieurs acteurs de la cryptomonnaie dont FTX, a démontré l'importance de détenir ses propres actifs plutôt que de les confier à des acteurs tiers à l'instar des plateformes d'échanges de cryptomonnaies. Comme l'indique Pascal Gauthier, « Au moment de la faillite de FTX, nous avons fait le meilleur jour, la meilleure semaine, et le meilleur trimestre de notre histoire ».Pour l'heure, la licorne française sécurise 20 % des cryptomonnaies et 30 % des NFT qui circulent un peu partout dans le monde actuellement.