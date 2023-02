Petit à petit, le Japon se rapproche du yen numérique. Dans un communiqué, la Banque du Japon a annoncé qu’un projet pilote de Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) débutera en avril 2023, dans la lignée de deux phases de test concluantes, lancées en 2021 et 2022 respectivement. Uchida Shinichi, à la tête de la banque centrale japonaise, a déclaré que cette initiative vise à expérimenter de nouvelles fonctionnalités et à mettre à profit l’expérience détenue par les entreprises privées « pour concevoir un écosystème de MNBC dans l'éventualité d'une mise en œuvre sociale. » Le Japon accélère le pas avant 2026, date à laquelle le yen numérique devrait être officiellement lancé.

Jamais deux sans trois

Cette initiative vient s’ajouter à deux expérimentations précédemment menées par la Banque du Japon. Le premier volet a démarré en avril 2021 et visait à évaluer la faisabilité de certaines tâches basiques liées à l'émission de monnaie, aux paiements et virements. Un second volet, lancé en avril 2022 et qui suit toujours son cours, donne lieu à des tests plus poussés. La réussite des deux projets encourage le gouvernement japonais à poursuivre ses efforts. En novembre 2022, la banque centrale japonaise dévoilait déjà les prémisses du troisième projet pilote, qui sera mené en collaboration avec trois banques nationales, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, et Mizuho Financial Group.

Un projet en phase de se concrétiser ?

La troisième phase adopte un système plus proche du modèle privilégié par les acteurs de MNBC. En effet, contrairement aux deux précédents essais, le projet pilote à venir veut accroître le degré de désintermédiation, grand absent des premières initiatives. « Dans le cadre du programme pilote, nous prévoyons de développer un système pour les expériences, où un système central, des systèmes de réseau intermédiaires, des systèmes intermédiaires et des dispositifs d'extrémité seraient configurés de manière intégrée », a déclaré Uchida Shinichi.

Expérimenter et convaincre

Toutefois, même si aucune transaction réelle n’aura lieu entre des citoyens et des commerçants, la Banque Centrale promet de collaborer étroitement avec des entreprises privées, pour mieux comprendre les dimensions technologiques, économiques et techniques d’un tel projet. L’institution financière japonaise s’engage à communiquer régulièrement sur ce sujet auprès des entreprises et des citoyens japonais, au fur et à mesure des avancées. Cette transparence vise à assurer l’acceptabilité auprès de sa population et de ses acteurs économiques, condition sine qua non à l’adoption d’une monnaie, aussi innovante soit-elle.