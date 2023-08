Le Brésil a annoncé que sa future monnaie numérique de banque centrale (MNBC) devrait être opérationnelle à la fin de l’année2024. Le 7 août 2023, les responsables de la banque ...

Le Brésil a annoncé que sa future monnaie numérique de banque centrale (MNBC) devrait être opérationnelle à la fin de l’année2024. Le 7 août 2023, les responsables de la banque centrale du pays ont dévoilé le nom de ce réal numérique : le DREX.

Démocratiser l’accès aux services financiers au Brésil grâce au DREX

C’est à la fin de l’année 2022 que Roberto Campos Neto, le président de la Banque centrale du Brésil, a présenté ce projet du DREX. Actuellement en phase de test, il devrait achever cette étape à la fin de l’année. Le coordinateur de l’initiative, Fábio Araújo, a bon espoir de voir cette nouvelle monnaie circuler un peu partout dans le pays dès 2024.

Afin d’être utilisé par le plus grand nombre, le DREX utilisera la technologie des registres distribués pour traiter toutes les transactions. Un système qui se rapproche de la blockchain exploitée pour valider les opérations engageant des cryptomonnaies. Toute opération générera un jeton qui constituera une preuve de la transaction.

Selon Fábio Araújo, « en permettant un accès simple et fiable aux valeurs enregistrées grâce à la technologie DLT, nous réduisons les coûts et démocratisons l’accès aux services financiers ». Pour le coordinateur du projet, les Brésiliens seront déjà habitués aux transactions numériques, réalisées notamment avec leurs smartphones. Les habitants du pays utilisent très régulièrement la plateforme de paiement instantané Pix, lancée à la fin de l’année 2021. Plus récemment, en avril dernier, WhatsApp avait intégré une fonctionnalité de paiement instantanée pour les Brésiliens, très friand de l’application.

Un réal numérique pour stimuler l’économie brésilienne

« Avec le réal numérique, les gens peuvent faire un prêt plus facilement ou avoir des options d’investissement plus accessibles ou une assurance plus simplement. C’est-à-dire que nous voulons mettre ces produits financiers entre les mains de la population et augmenter les opérations bancaires au Brésil » a déclaré Fábio Araújo.

Alors qu’une bonne partie des banques centrales réfléchissent à émettre leur MNBC, le Brésil a emboîté le pas, et semble-t-il, bien plus rapidement que d’autres. Si la Chine a déjà adopté son yuan numérique, et ce, depuis plusieurs années, l’Union européenne est toujours en train de travailler pour mettre au point un euro numérique prévu au mieux pour 2027.