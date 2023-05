Digital Asset, une entreprise spécialisée dans les blockchains, a annoncé, le 9 mai 2023, un projet de blockchain privée, baptisé “réseau Canton”, dédiée aux marchés financiers. Il réunit une trentaine d’acteurs dont Goldman Sachs, Deutsche Börse Group ou encore la banque française BNP Paribas.

Un environnement plus sûr pour les institutions financières ?

Une blockchain, ou chaîne de blocs en français, est une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Il y a deux types de blockchains : publiques ou privées. La première est décentralisée et ne nécessite aucun administrateur. Dans la seconde, chaque membre doit être validé par un tiers de confiance. Avant la pandémie, la plupart des entreprises attirées par la sécurité des blockchains privées ont investi massivement, puis ont fait marche arrière en raison du contexte économique.

Aujourd’hui, les chaînes de blocs privées retrouvent la cote auprès des gouvernements et du secteur de la finance. Elles permettent de tirer des avantages technologiques, comme exécuter un virement rapidement, sans mettre en danger la confidentialité des données. Le réseau Canton à venir pour juillet prochain souhaite s’imposer sur ce marché. L’objectif est de fournir « une infrastructure décentralisée qui connecte des applications indépendantes construites avec Daml, le langage de contrat intelligent de Digital Asset », indique l’entreprise dans un communiqué.

Le réseau Canton met en place des « réseaux de réseaux », permettant aux banques et entreprises d’interagir entre elles en « toute sécurité ». D’après Digital Asset, il permettra « aux institutions financières de découvrir un environnement plus sûr où les actifs, les données et les liquidités peuvent se synchroniser librement entre les applications ».

Deloitte affirme vouloir créer une « expérience approfondie dans le déploiement d’applications interconnectées à travers le réseau ». Joseph Cody, directeur chez Deloitte, s’en réjouit « Nous sommes fiers de soutenir Digital Asset au service des institutions qui réinventent l’industrie en facilitant le règlement inter-organisationnel rapide ».

Avec le réseau Canton, Digital Asset se montre ambitieux « Nous souhaitons capturer les avantages des blockchains publiques sans les défauts ». L’entreprise ajoute vouloir « supprimer » les obstacles tout en équilibrant « de manière unique » la décentralisation du réseau et en offrant la confidentialité et le contrôle nécessaire pour fonctionner dans un environnement réglementaire sûr.

Les banques et les assurances ne sont pas les seules à envisager d’investir, à nouveau, dans les blockchains privées. Dans le domaine de la santé, plusieurs entreprises comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson ont formé une coalition appelée Vaccine Credential Initiative. Dans le secteur du luxe, LVMH s’est associé à Prada, Cartier et Mercedes-Benz, au sein de la blockchain Aura.