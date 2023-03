Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole vient de condamner OVHCloud à verser plus de 144 836 euros à la société Bluepad, dans une affaire liée à l’incendie qui a en partie détruit le centre de données du spécialiste du cloud français.

Une erreur de localisation des serveurs

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un incendie s’est déclaré dans le le centre de données strasbourgeois d’OVHCloud, occasionnant de nombreuses coupures de services ainsi que des pertes de données définitives. Des enquêtes menées après l’incendie ont mis en lumière certaines défaillances, qui ont participé à l’apparition du feu, à sa propagation et à l’incapacité de récupérer les données perdues.

Bluepad, éditeur de logiciel en mode SaaS spécialisé dans la construction, a perdu l’intégralité de ses données hébergées par OVH lors de l’incendie. Pourtant, ses serveurs étaient censés se trouver dans les bâtiments SBG1 et SBG2, le premier n’a été que partiellement détruit, tandis que le second l’a été dans son intégralité. Après coup, OVH a notifié à l'entreprise que ses deux serveurs se trouvaient en fait dans le bâtiment SBG2, rapporte Le Monde Informatique.

Estimant qu’OVHCloud avait commis une erreur dans la localisation de ses serveurs, la société a saisi le Tribunal de Commerce de Lille Métropole et réclamé un préjudice estimé à 330 155 euros pour « différents postes ayant induits des coûts tant matériels et techniques que financiers et humains ».

La défense d’OVH n’a pas suffi

Pour sa défense, OVH a souligné un cas de force majeure, à savoir l’incendie, et a expliqué que « le fait que la mention “serveur se trouvant dans le datacenter SBG1” indiquée dans un test est une simple référence interne sans valeur actuelle », toujours selon Le Monde Informatique.

Le Tribunal a toutefois donné raison à Bluepad, estimant notamment que l’entreprise de cloud a échoué à justifier l’erreur de localisation de l’un des serveurs. OVH a donc été condamnée à verser à un total de 144 836,69 euros à Bluepad, mais a affirmé auprès du média qu’elle comptait faire appel de cette décision.

Il y a un peu plus d’un mois, OVHCloud était condamnée à indemniser l’un de ses clients à hauteur de plus de 100 000 euros, dans une affaire faisant également suite à l’incendie ayant touché son site de Strasbourg. En parallèle, une vingtaine d’entreprises a lancé une action collective à l’encontre de la société cotée en bourse.