La sentence est tombée. Le tribunal de justice de Lille a condamné OVHCloud, hébergeur français, à indemniser Bati Courtage, spécialiste du courtage de travaux. L'entreprise avait perdu ses données lors de l’incendie qui a ravagé le centre de données SGB2 détenu par la OVH à Strasbourg en 2021. Bati Courtage souscrivait pourtant à une assurance optionnelle de sauvegarde, qui s’est avérée inefficace, puisque les données dupliquées étaient conservées dans les mêmes bâtiments que les données originelles. Le montant du préjudice s’élève à plus de 100 000 euros. C’est un coup dur financier et réputationnel pour OVHCloud.

Un incendie évitable ?

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un incendie s’est déclaré dans le datacenter d’OVHCloud, sur son site strasbourgeois. Cet incident a donné lieu à de nombreuses coupures de services, dont certains sites gouvernementaux, et à des pertes de données définitives. Des enquêtes menées après l’incendie ont mis en lumière certaines défaillances, qui ont participé à l’apparition du feu, à sa propagation et à l’incapacité de récupérer les données perdues. Les hébergeurs peuvent dupliquer et stocker les informations de leurs clients dans des lieux différents, afin d’éviter ce scénario. Pourtant, cette pratique n’est pas systématique. L’omission d’OVHCloud est à l’origine du contentieux, alors que Bati Courtage payait un supplément pour que ses données soient répliquées et hébergées dans deux emplacements distincts.

Dans la même catégorie La Chine occidentalise ses règles d’introduction en bourse

Condamnation pour pratique mensongère

L’entreprise française de courtage avait cherché à récupérer ses données, en vain. Au mois de juillet 2021, Bati Courtage a porté plainte contre l’hébergeur français, lui réclamant près de 6,5 millions d’euros. À l’issue de 8 renvois d’audience, le verdict a été rendu par le Tribunal de Commerce de Lille, « en stockant les 3 réplications de sauvegardes au même endroit que le serveur principal, la SAS OVH n'a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SAS France Bati Courtage ». La condamnation ne concerne donc pas la perte de données occasionnée par l’incendie, mais uniquement le non-respect de l’option payante auquel Bati Courtage avait souscrit.

Un retour de flamme ?

OVHCloud peut encore faire appel de sa condamnation. Faute de quoi, l’hébergeur devra indemniser Bati Courtage à hauteur de 100 000 euros. D’autres indemnisations pourraient suivre : une cinquantaine d’entreprises touchées par des pertes de données suite à l’incendie se sont regroupées pour obtenir des réparations. Quelques jours après l’incident, Octave Klaba, président du conseil d’administration, avait annoncé que ses clients obtiendraient trois mois gratuits en cas de coupure de service et de six mois gratuits si leurs données ont été perdues. Une tentative vaine d’éteindre les contestations, mais les braises sont toujours aussi chaudes.