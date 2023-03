Pour assurer le bon développement de leur entreprise, les équipes commerciales cherchent constamment à générer de nouveaux leads qualifiés. Le processus en lui-même est très fastidieux : il faut chercher des contacts en fonction de critères précis, s’assurer qu’ils cochent toutes les cases, trouver leurs informations de contact… Pour gagner du temps, des outils alimentés à l’intelligence artificielle (IA) peuvent être utilisés, comme Clodura. Il dispose d’une importante base de contacts B2B simplifiant la recherche et la génération de leads.

Une base de données avec plus de 600 millions d’e-mails vérifiés

Clodura met à votre disposition une base de données B2B répertoriant les informations de plus de 18 millions d’entreprises. Pour trouver plus facilement des prospects, plusieurs filtres peuvent être utilisés : revenus, nom, industrie, taille, emplacement, levée de fonds, lancement de produit, partenariats… Pour aller plus loin, l’outil indique même leur intention d’achat. L’objectif est d’identifier les organisations qui pourraient avoir besoin de vos services et devenir clientes.

Outre cela, la base de données de Clodura comprend 600 millions de contacts, dont 12 millions de numéros de téléphone. Il est par ailleurs important de préciser que toutes les informations commerciales fournies sont vérifiées afin que vos équipes de vente atteignent leur cible avec une ultra-précision. Pour trouver les prospects, des filtres sont aussi proposés : nom, ancienneté et fonction, adresse, intention… Vous avez également accès à l’organigramme de leur entreprise pour identifier les personnes à contacter directement.

Une fois que vous avez sélectionné les contacts que vous souhaitez démarcher, leurs e-mails sont révélés et il ne vous reste plus qu’à les ajouter à votre campagne d’e-mailing. À noter que vous pouvez croiser les outils en connectant vos données avec votre CRM, par exemple Salesforce, HubSpot ou Zoho.

La solution dispose également d’un volet Analytics complet avec plusieurs métriques, comme le taux d’ouverture, le nombre de désinscriptions, le taux de rebond…

En parallèle, il est possible d’installer l’extension Google Chrome de Clodura pour prospecter sur LinkedIn ou directement sur les sites des entreprises.

Vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités évoquées pour 49 dollars à vie au lieu de 220 dollars. L’offre permet de synchroniser 1 000 contacts par mois avec votre CRM. D’autres forfaits sont disponibles pour plus de contacts.

