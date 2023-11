Pendant des décennies, les entreprises du B2B ont été résistantes aux changements. La révolution numérique les a obligées à repenser une partie de leur processus ou produit, mais bon nombre d’entre elles ont conservé les mêmes approches de vente.

Pourtant, la crise sanitaire et le contexte économique incertain ont mis un point en relief : les sociétés B2B ne peuvent plus compter sur les règles traditionnelles d’engagement commercial pour fidéliser de nouveaux clients. Elles doivent impérativement redéfinir leur approche et leurs canaux de vente, tout en plaçant l’expérience client au cœur de leurs actions. Là repose l’objectif premier de la transformation numérique : créer un parcours pour vous rapprocher davantage de vos clients.

Pour y arriver, Ibexa a identifié cinq points clés à prendre en compte. La plateforme d’expérience numérique B2B vous déroule chacun d’entre eux dans son livre blanc, qui se concentre sur le secteur de la manufacture. Découvrez dès maintenant comment bâtir une expérience client mémorable et innovante sur tous les canaux digitaux.

1. Le numérique : plus qu’une option, une nécessité

Au crépuscule de la pandémie, Gartner indiquait qu’en 2023, les entreprises B2B proposant une offre de commerce numérique verraient leurs revenus augmenter de 30 % et leurs dépenses diminuer de 20 %, par rapport aux concurrents sans sites de commerce numériques B2B. Des chiffres qui soulignent un point clé : le numérique n’est plus une option, mais une nécessité.

Pourtant, l’adoption du numérique dans le secteur manufacturier B2B est encore lente : les ventes en ligne sont estimées entre 10 % et 12 % du chiffre d’affaires total. Un point étonnant lorsqu’on sait que l’industrie est un leader numérique dans l’exploitation de nouvelles technologies, à l’image de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des Objets (IoT). Cette tendance ne s’inscrit toutefois que dans le pan de la production et du développement des produits.

Comme le souligne Ibexa dans ce livre blanc, l’enjeu principal des entreprises manufacturières est de passer d’une culture numérique “product-centric” à “customer-centric”, en prenant en compte les spécificités des relations et des transactions du B2B.

2. La création progressive d’un parcours numérique

La transformation numérique d’une organisation ne se fait pas du jour au lendemain. Pour la réussir, il faut prendre le temps d’établir une feuille de route réaliste, qui s’appuie sur la manière dont le fabricant effectue actuellement ses ventes. Plusieurs parcours numériques existent :

Le parcours piloté par une équipe commerciale avec le support d’un canal en ligne ;

Le parcours piloté en ligne avec le support d’une équipe commerciale ;

Le parcours entièrement numérique (B2B, B2B2C, D2C).

Trois stratégies différentes que vous décrypte Ibexa dans ce livre blanc. Chacune d’entre elles vous permet d’avancer un peu plus dans votre transformation numérique en automatisant certaines tâches fastidieuses et en corrigeant les faiblesses de certains processus humains. À la clé : moins de frictions à l’achat, une réduction significative des cycles de vente et gestion simplifiée d’un plus grand nombre de transactions.

L’analyse poussée d’Ibexa, couplée à ses nombreux conseils, vous permettra d’identifier votre point de départ pour amorcer, voire accélérer la digitalisation de votre expérience client.

3. Votre identité, ou ce qu’expérimentent vos clients

Les clients s’attendent à pouvoir réaliser leurs achats en ligne rapidement et simplement. Le site web doit être intuitif et la navigation fluide. Des options de recherche pertinentes doivent être proposées, tout comme la comparaison de produits similaires et la vue rapide sur l’inventaire. L’étape du paiement ne doit pas être négligée non plus. Autant de critères d’amélioration qui paraissent évidents en B2C, mais qui sont complexes à mettre en place en B2B. Les exigences de certains secteurs, comme les spécifications précises des produits dans les industries chimiques et pharmaceutiques, sont un défi supplémentaire.

Les entreprises doivent réussir à surmonter ces obstacles coûte que coûte. Les clients du B2B étant moins nombreux que dans le B2C, il faut mettre toutes les chances de son côté pour les séduire et les fidéliser sur le long terme.

Mais comment créer une expérience client irréprochable et mémorable ? Ibexa vous dévoile la recette du succès à travers ces quelques pages. Contextualisation des produits, parcours personnalisés, systèmes interconnectés… La création d’une expérience client parfaite en B2B n’aura plus de secret pour vous. Vous pourrez par ailleurs vous appuyer sur l’exemple de réussite de Dymax. Le fabricant américain d’adhésifs industriels et d’équipements adhésifs a lancé, en seulement neuf mois, un nouveau site pour améliorer le parcours client en réduisant le nombre de clics nécessaires pour trouver le bon produit.

Le téléchargement de ce livre blanc s’avère indispensable pour comprendre, de façon approfondie, les 3 considérations de la transformation de l’expérience client en B2B évoqués. Ibexa aborde par ailleurs deux points supplémentaires et cruciaux :

Les nouveaux modèles commerciaux ;

La technologie.

Alors, prêt à atteindre de nouveaux sommets grâce à la transformation de votre expérience client et booster votre chiffre d’affaires en 2024 ? Téléchargez dès maintenant le livre blanc gratuit d’Ibexa !