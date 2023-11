La conjugaison de la crise sanitaire et de l’émergence de nouvelles technologies a eu un impact considérable sur l’ensemble des entreprises. De l’expérience client aux processus de travail en passant par les outils métiers, ce sont plusieurs pans qui doivent être repensés. Le tout, grâce à la puissance du digital. De cela dépendent aujourd’hui la survie et le succès des organisations B2B existantes. Celles qui ne suivent pas cette transformation numérique perdront rapidement un avantage concurrentiel et des parts de marché, menant progressivement à leur disparition. À l’inverse, celles qui arrivent à s’emparer du digital profiteront d’opportunités inédites et de nouvelles sources de revenus.

Aider les entreprises à réussir leur transformation digitale, certaines sociétés en ont fait leur mission. C’est notamment le cas d’Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels. Dans un webinar en replay, elle dévoile aux agences et organisations spécialisées en la matière comment accélérer la digitalisation de leurs clients B2B grâce à des technologies innovantes.

Pour aborder le sujet, elle est accompagnée de Platform.sh, solution automatisée d’hébergement web dans le cloud, sans oublier l’agence digitale Almavia CX, qui partage son retour d’expérience. Découvrez comment servir au mieux les enjeux digitaux de vos clients B2B tout en augmentant votre taux de fidélisation.

Le retour d’expérience d’Almavia CX

Depuis plus de vingt ans, Almavia CX conduit la transformation digitale des organisations en plaçant, au cœur de celle-ci, l’humain. Du grand groupe à la PME, l’agence a l’habitude d’accompagner plusieurs types d’entreprises B2B, issues d’une grande variété de secteurs : finance, transport, immobilier…

Pour aider ces marques à saisir les opportunités du digital, Almavia CX met régulièrement en œuvre des projets basés sur l’une des technologies phares d’Ibexa : Ibexa Cloud. Il s’agit d’un système cloud agile et rentable qui fournit l’infrastructure numérique dont une société B2B a besoin pour se développer. Cette solution innovante combine la Platform-as-a-Service (PaaS) de Platform.sh et la Digital Experience Platform (DXP) d’Ibexa. Elle permet d’atteindre trois objectifs : rendre le travail des développeurs plus efficace, optimiser les coûts et réduire les délais des projets de développement.

Au cours de ce webinar , les intervenants vous emmènent à la découverte de cette solution moderne devenue indispensable dans le cadre de la transformation digitale d’entreprises B2B. Pour mettre en exergue tous ses atouts, les experts d’Almavia CX partagent leurs retours d’expérience. L’occasion de comprendre comment ils utilisent Ibexa DXP et Ibexa Cloud pour mener à bien les projets de digitalisation de leurs clients.

Parmi les points abordés lors de cette webconférence en replay :

Les raisons pour lesquelles Almavia CX a choisi la DXP d’Ibexa ;

Les avantages d’Ibexa Cloud ;

De réels exemples d’utilisation pour des projets client d’Almavia CX ;

L’adoption et la montée en compétences sur Ibexa Cloud ;

Les bonnes pratiques à adopter pour réussir sa digitalisation grâce à l’outil.

Le témoignage d’Almavia CX est précieux pour identifier le dispositif idéal pour accélérer la transformation digitale de vos clients B2B, tout en optimisant leur time to digital business. Tout l’enjeu est de mener à bien leurs projets digitaux pour assurer leur pleine satisfaction, et ainsi les fidéliser. Pour y arriver, visionnez dès maintenant ce webinar en replay.