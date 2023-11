Le temps a toujours été une denrée rare pour le marketing. Les délais sont souvent courts et beaucoup de tâches quotidiennes sont particulièrement fastidieuses, sans valeur ajoutée et bien souvent effectuées manuellement.

Quand on sait qu’on est souvent seul au marketing ou que l’on fonctionne en équipe restreinte, mettre en place une stratégie robuste et automatiser les tâches qui peuvent l’être, permet un gain de temps certains pour se concentrer sur les objectifs clés de son activité : générer des leads, accroître la notoriété de leur marque et renforcer la relation client

Pour se dégager du temps, la tendance est au marketing automation. Avec les bonnes automatisations, les gains peuvent être considérables, comme le prouve Plezi dans son guide ultra-complet. Il faut dire que la plateforme est tout à fait légitime quand il s’agit d’aborder le sujet, car elle propose un logiciel tout-en-un de marketing automation B2B.

Dans ce guide, les équipes de Plezi ont recensé les automatisations simples à mettre en place, peu importe le niveau d’expertise. Des automatisations à déployer, que l’on soit en construction de sa stratégie marketing ou un expert à la recherche des derniers processus à peaufiner. L’objectif : faire gagner jusqu’à une semaine par mois aux professionnels du marketing.

Nous revenons sur trois d’entre elles !

Automatiser l’intégralité de son lead nurturing

Chaque prospect devrait se voir proposer les bons contenus en fonction de ses intérêts, ses besoins et sa maturité durant le cycle d’achat.

La personnalisation est la clé, mais repose généralement sur la base d’hypothèses et non sur les données propres à chaque prospect. Autrement dit, la construction des séquences d’emailing qui permettent de nourrir la réflexion de vos prospects grâce à du contenu, se fait sur la base de présupposés liés à des profils. Problème : les professionnels du marketing passent souvent du temps à construire de multiples workflows et encore plus de temps à les actualiser régulièrement.

La campagne intelligente est une nouvelle manière d’envisager l’envoi de contenu personnalisé. Grâce à la récolte de données sur vos prospects (parcours sur site, intérêts…), les séquences d’emails sont élaborées de manière personnalisée en temps réel.

La segmentation automatique de vos contacts

Pour que vos campagnes marketing touchent les cibles souhaitées, vous devez impérativement passer par l’étape de la segmentation de contacts. Entre la récupération d’informations via votre CRM et la centralisation de celles-ci sur la même base de données, cela peut prendre des heures.

À moins que vous automatisiez tout le processus grâce à un logiciel dédié. Celui-ci est équipé de filtres permettant de segmenter précisément votre liste de diffusion, par exemple en fonction de la maturité de vos contacts ou de leurs centres d’intérêt. Cette segmentation se met en place en une heure et en une fois. Elle s’applique à tous vos futurs contacts.

In fine, vous gagnez deux jours de travail par mois, que vous pouvez consacrer à l’amélioration de votre stratégie, à la création de nouveaux workflows ou encore à la conception de contenus créatifs.

Faire le reporting de ses actions marketing

Il est très compliqué, voire impossible, d’analyser ce qui ne peut être mesuré. En ce sens, le reporting des actions marketing est central dans l’optimisation de sa stratégie marketing. La tâche se révèle en revanche chronophage et répétitive. Il faut centraliser les résultats de l’ensemble des canaux, ce qui représente souvent de multiples exports des différents outils, tableurs pour ensuite les réunir pour les disséquer.

Ici aussi, l’automatisation de ces deux grandes actions est la clé. Centraliser automatiquement les performances de chaque canal ainsi que des contenus et afficher lisiblement les résultats pour optimiser sa stratégie peut faire gagner jusqu’à un jour de travail tous les mois.

Il ne s’agit que quelques-unes des automatisations de marketing B2B évoquées par Plezi dans ce guide. Huit sont encore à découvrir, parmi lesquelles :

Automatiser la rédaction de sa newsletter ;

Automatiser ses publications sur les réseaux sociaux ;

Synchroniser son CRM ;

Suggestion automatique de contenus pertinents ;

Enrichir ses contacts avec les workflows ;

Gérer les inscriptions à ses webinars automatiquement avec une synchronisation ;

Automatiser la prise de rendez-vous ;

Réserver ses workflows à des actions ciblées.

À l’issue de votre lecture, vous aurez toutes les clés en main pour générer plus de prospects qualifiés, gagner du temps au quotidien et structurer plus intelligemment votre stratégie de marketing digital. Pour en savoir plus sur le pouvoir du marketing automation et métamorphoser votre business, téléchargez dès maintenant ce guide gratuit.