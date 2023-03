Samsung est en train d’élaborer une feuille de route pour le déploiement d’appareils de réalité mixte (technologie mêlant la réalité augmentée et la réalité virtuelle). Cette dernière, accessible via un casque ou des lunettes, est en effet considérée comme le futur du smartphone.

Un partenariat entre géants

Cette annonce n’est pas une surprise. Un concept de lunettes de réalité augmentée conçu par le géant sud-coréen a leaké début 2021. Il y a peu, Samsung annonçait en outre un partenariat avec Qualcomm et Google visant à explorer la réalité mixte. Le média CNBC a pu s’entretenir avec Patrick Chomet, un vice-président exécutif de Samsung Electronics, lors du Mobile Worlds Congress (MWC) de Barcelone pour approfondir ce sujet.

« La raison pour laquelle nous l'avons annoncé est qu'au-delà de Qualcomm, Google et Samsung, nous voulons préparer l'ensemble de l'écosystème. Il y aura beaucoup, beaucoup de développeurs, de sociétés de contenu et d'applications qui prépareront l'innovation et les expériences pour cet écosystème », explique Chomet. Si les contours du partenariat n’ont pas été détaillés, on peut s’imaginer que Samsung se concentrera sur le matériel, Google sur le système d’exploitation et Qualcomm sur le processeur.

Le dirigeant a également affirmé que Samsung « élabore » une feuille de route pour les produits de réalité mixte, sans indiquer de date pour la sortie d’un éventuel produit.

Le secteur va devenir très compétitif

Cette annonce intervient alors que Meta, qui mise tout son avenir sur cette technologie, a établi sa feuille de route sur les quatre prochaines années avec la sortie de différents appareils prévue d’ici là. De son côté, Apple devrait présenter son tout premier casque de réalité mixte lors de sa conférence développeur au mois de juin, et enchaîner sur un autre produit en 2024.

Un partenariat entre Samsung, Google et Qualcomm, s’il perdure sur le long terme, a le potentiel de venir très sérieusement concurrencer Apple et Meta sur ce marché naissant mais très prometteur. Le constructeur sud-coréen n’est pas un novice dans le domaine : en 2015, il a commercialisé le Gear VR, un casque de réalité virtuelle fonctionnant avec un smartphone. Il dispose en outre de divers appareils connectés, comme les Galaxy Buds ou la Galaxy Watch, dans son catalogue. Ainsi, un casque de réalité mixte pourrait parfaitement se fondre dans l’écosystème de produits de Samsung.